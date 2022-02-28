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7/24 Dinle Aşk İnsanı Değiştirir

Aşk İnsanı Değiştirir Şarkı Sözleri

Yıldız Tilbe Aşk İnsanı Değiştirir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yıldız Tilbe Aşk İnsanı Değiştirir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk İnsanı Değiştirir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe

Aşk İnsanı Değiştirir

  • Tanrıdan Diledim

  • Ağla Yüreğim

  • Al Gönlünü Ondan

  • Anma Arkadaş

  • Aşk Bence Sen Demektir

  • Aşk İnsanı Değiştirir

  • Aşkın Cehennem Olsa

  • Ben Bir Karar Verdim

  • Bülbül Havalanmış

  • Dudaklarında Arzu

  • Gayrı Dayanamam

  • Geleceyem

  • Gözleri Kara Sevgilim

  • Hata Benim

  • Kara Sevda

  • Karahisar Kalesi

  • Kim Bilir Şimdi Nerdesin

  • Seni Sevmek İştemiştim

  • Üstüme Düşme Benim

  • Yaşamak Seninle Güzel

  • Dudaklarımda Arzu

  • Birtek Düşencem

  • Balmısın Şekermisin

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