Yıldız Tilbe

Her gün biraz daha, aşkı yitiriyor Yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi Sabahlara yakın, sessiz gelişlerin Hırsız gibi kararsız, kararlı Yatağımdasın kırk yıllık yabancı Vazgeçti direnişim Seni sevmeyi ağır ödüyorum Vazgeçti direnişim Seni sevmeyi ağır ödüyorum *** Her gün biraz daha, aşkı yitiriyor Yüzündeki gökkuşağının ağrılı rengi Sabahlara yakın, sessiz gelişlerin Hırsız gibi kararsız, kararlı Yatağımdasın kırk yıllık yabancı Vazgeçti direnişim Seni sevmeyi ağır ödüyorum Vazgeçti direnişim Seni sevmeyi ağır ödüyorum *** Vazgeçtim yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum *** Vazgeçtim yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum *** Vazgeç yüreğimden, düşlerimden Yaralıyım bin yerimden Ben değilim seviştiğin Affedemem, beni affet Gidiyorum uzaklara, sensizliğe *** Vazgeç yüreğimden, düşlerimden Yaralıyım bin yerimden Ben değilim seviştiğin Affedemem, beni affet Gidiyorum uzaklara, sensizliğe *** Kahretsin yapamıyorum Kaçtıkça sana geri dönüyorum Kahretsin yapamıyorum Kaçtıkça sana geri dönüyorum Kahretsin yapamıyorum Seni sevmeyi ağır ödüyorum Kahretsin Seni sevmeyi ağır ödüyorum