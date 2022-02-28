Yıldız Tilbe

O derin uçurumlarda açan Dikeni zehirli, yalnız çiçek Suç olur muydu Seni bir kez koklayıp ölmek? Fırtına olsam, kırsam dikenini Yüreğimle dokunsam çiçeğine Bu inat, bu dik bakış neden gözlerime? *** Kendini bırak Bırak artık benim cennetime *** Ayrı iklimsin, ne çare? Ben sana vurgun biçare Sarardım, soldum hasretinle Ayrı iklimsin, apayrı Sert, soğuk, mağrur sevdalı Kavrulur yanarım ben yine Ayrı iklimsin, ne çare? Ben sana vurgun biçare Sarardım, soldum hasretinle Ayrı iklimsin, apayrı Sert, soğuk, mağrur sevdalı Kavrulur yanarım ben yine