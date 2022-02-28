Yalnız Çiçek (Kadir Acar Remix) Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Yalnız Çiçek (Kadir Acar Remix)
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O derin uçurumlarda açan
Dikeni zehirli, yalnız çiçek
Suç olur muydu
Seni bir kez koklayıp ölmek?
Fırtına olsam, kırsam dikenini
Yüreğimle dokunsam çiçeğine
Bu inat, bu dik bakış neden gözlerime?
***
Kendini bırak
Bırak artık benim cennetime
***
Ayrı iklimsin, ne çare?
Ben sana vurgun biçare
Sarardım, soldum hasretinle
Ayrı iklimsin, apayrı
Sert, soğuk, mağrur sevdalı
Kavrulur yanarım ben yine
Ayrı iklimsin, ne çare?
Ben sana vurgun biçare
Sarardım, soldum hasretinle
Ayrı iklimsin, apayrı
Sert, soğuk, mağrur sevdalı
Kavrulur yanarım ben yine