Canım aşkım şuan yoldasın açık olsun Gittiğin yer bastığın toprak ne şanslı Bir yanında aşk bir yanında meşk uğurlar olsun git gel Her şey sevinçle selam getirsin İşin gücün rast gelsin *** Şuan yanında olsam kölen köpeğin olsam Attığın lokmayla doysam Her şeyimi topladım kendimi hazırladım *** Yar yanına geleceğim yar seni hep seveceğim Yar dayanamayacağım yar akşam üstü ordayım *** Yar yanına geleceğim yar seni hep seveceğim Yar dayanamayacağım yar yarın akşam ordayım *** Canım aşkım ruhum kalbimin aklı sende Seni üzen her an için öyle pişmanım Darmadağınım çok zavallıyım Bedenim burda ben ordayım Derdimde sensin dermanımda sen Çok bekletmeden gelsen *** Şuan yanında olsam kölen köpeğin olsam Attığın lokmayla doysam Her şeyimi topladım kendimi hazırladım *** Yar yanına geleceğim yar seni hep seveceğim Yar dayanamayacağım yar akşam üstü ordayım *** Yar yanına geleceğim yar seni hep seveceğim Yar dayanamayacağım yar yarın akşam ordayım *** Yar yanına geleceğim yar seni hep seveceğim Yar dayanamayacağım yar akşam üstü ordayım *** Yar yanına geleceğim yar seni hep seveceğim Yar dayanamayacağım yar yarın akşam ordayım