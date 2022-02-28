Yıldız Tilbe

Yar Yar Sana ben deliler gibiyken Acıdı yüreğim yanıyor Hayat yetinmektir öyle demiştin Sensizlik canıma yetti yoruldum Senden vazgeçmem mümkün değil ki Aşkta bir hata bin cezamı *** Sevmek zor mu söyle yoksa kolay mı Aşk mı daha kolaydır aşksızlık mı Dağ yıkan hasretleri gömdüm Yüzünde bir çiçektim açamadım *** Yar yar gidersen günahlarım boynuna Bensiz gitme gitme bir oda uzağıma Geceler sensiz bir kor koynumda Seni bir tek an unutamam *** Yüreğim titriyor korkuyla Seni kaybetmek var ya Hayatım yanında bitsin tükensin Başka hiçbir şeyi istemiyorum Hayat öyle zor zaten dünyada Farkına vardım yokluğunda…

Yalancı Gönül Çabuk ol, nereye kadar böyle, ayrılığa dayanamayız Geceme güneşime bahane bulamazsın, tutuşamayız Böylesi sanki hak mı ki, hasretin sanki dost mu ki? Yollarım bağlı, ellerim kitli gözlerine *** Az mı geldi sana kahrolsun aşk? Kahrolsun, kahrolsun *** Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam *** Çabuk ol, nereye kadar böyle, ayrılığa dayanamayız Geceme güneşime bahane bulamazsın, tutuşamayız Böylesi sanki hak mı ki, hasretin sanki dost mu ki? Yollarım bağlı, ellerim kitli gözlerine *** Az mı geldi sana kahrolsun aşk? Kahrolsun, kahrolsun *** Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam **** Yalancı gönül, yalancı gönül, artık inanmam Yalancı gönül, yalancı gönül, sana inanmam Yalancı gönül

Allan Pullan Peşimden ayrılmadın yorulmadın Sevgi saygı her şey tamam Kurtulamadım senden kurtulamadım Sabrımı dünya gördü sen anlayamadın Bir taşarsam ikimiz de birden Boğulur gideriz Ateşsiz yanarız gideriz *** Azıcık utanmadın ellerden Bile bile uğraşıp ağlattın Bakışına tavım gülüşüne avım Bunları hep bana kullandın *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Bir adım atsaydın sana koşardım Neyim var neyim yok elimden Çalarak aldın hırsız Çalarak aldın Sendeki aşktı bendeki neydi ha kalpsiz Bir taşarsam ikimiz de birden Boğulur gideriz Ateşsiz yanarız gideriz *** Azıcık utanmadın ellerden Bile bile uğraşıp ağlattın Bakışına tavım gülüşüne avım Bunları hep bana kullandın *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı *** Allan pullan gel deme bana zalim yalancı Elbet bir gün sen gör o zaman Kimmiş kararlı

Aşkın Benden de Öte Gördüğüm düşlerin ömrü benden uzun Seni çok seviyorum mutsuzum Her şeyim bana inat Görmüyor yüzüm rahat Çok özlüyorum huzursuzum Ben sana dayanamam ayrımı hiç duramam Gözlerinde gece olmuyor Güneşi perdeliyor bakışın *** Hem sana ihtiyacım var hem de bana delice Al beni bırakma hiçbir an bile kendime Aşkın benden de öte bir yere gidemem ki Sen benim kalbimsin ya Alma yaşayamam ki O kollarda bulamazsın gerçek aşkı. Yangınlarda sönemezsin benden ayrı. Sen korksan da yine aynıyım aşığınım.