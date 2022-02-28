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7/24 Dinle Gülüm

Gülüm Şarkı Sözleri

Yıldız Tilbe Gülüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yıldız Tilbe Gülüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gülüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe

Gülüm

  • Yar Yar

  • Yalancı Gönül

  • Allan Pullan

  • Aşkın Benden de Öte

  • Gülüm

  • Aşkın Cezam mı?

  • Parayla Değil Sırayla

  • Aşk Denen Ölüm

  • Kara Kuru Bişeyim

  • Bendim Yalnış Olan

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