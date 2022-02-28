Yıldız Tilbe

Yarabbim Uslandım değiştim inan bitti O çılgın, o serseri kız gitti Hasretinle büyüdü gönül İnadım beni terk etti Yokluğunla büyüdü gönül İnadım beni terk etti *** Sana gördüğün renkler yetmiyor Bunu bilirim *** Bana gözlerin yeterdi ışığıydı cennetin Sen hep aynısın Hep aynı gem tutmuyor yüreğim Kaygısız deli ayak seslerin hani *** Gelmezsin kahretsin Bilmezler ne hainsin Sen kurtar Yarabbim Yanıyorum ateşlerde *** Sormazsın beni bilirim Kırmazsın zincirlerini Sen kurtar Yarabbim yanıyorum *** Uslandım değiştim inan bitti O çılgın, o serseri kız gitti Hasretinle büyüdü gönül İnadım beni terketti *** Yokluğunla büyüdü gönül İnadım beni terketti Sana gördüğün renkler yetmiyor Bunu bilirim *** Bana gözlerin yeterdi yeşiliydi cennetin Sen hep aynısın Hep aynı gem tutmuyor yüreğim Kaygısız deli ayak seslerin hani *** Gelmezsin kahretsin Bilmezler ne hainsin Sen kurtar Yarabbim Yanıyorum ateşlerde *** Sormazsın beni bilirim Kırmazsın zincirlerini Sen kurtar Yarabbim yanıyorum *** Gelmezsin kahretsin Bilmezler ne hainsin Sen kurtar Yarabbim Yanıyorum ateşlerde *** Sormazsın beni bilirim Kırmazsın zincirlerini Sen kurtar Yarabbim yanıyorum

Aşk Yok Olmaktır Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya niye ? Duvar çekiyorsam yanıyorum için için bitti işim Saklar mı yüreğin Yüreğimi içinin her yerinde Eski kelimeler Döndürüyor başımı sen söylediğinde *** Korkular... Arzular... Nasıl başım dar bilsen şaşarsın yar Her yerim kördüğüm Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ayyaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum ben de zaten *** Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime Ah Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim bana günah Saklar mı yüreğin Yüreğimi içinin her yerinde Eski kelimeler Döndürüyor başımı sen söylediğinde *** Korkular... Arzular... Nasıl başım dar bilsen şaşarsın yar Her yerim kördüğüm Dolaşık ipin ucunu bul çözeyim *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ruhum depremlere gebe Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Her ayrıntım sayıklıyor Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten *** Ayyaş ruhum sayıklıyor Her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum ben de zaten

Dayan Yüreğim Hedef olup vursan da Özenli sözlerin oklarıyla Süslemedim harfleri Adını oluşturanların dışında Dökmedim yüreğimi Kimsenin gözlerine Ey aşk beni yağmala Ateş et arka arkaya aşk Beni tara Bitsin hiç bir şey umurumda değil Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin Öğrenirken hasretinle sevişmeyi Göz yaşlarım akabilirler özgürce İçimde öyle güzelsin ki Onu kirletmeyeceğim seninle *** Bağlasan durmaz göndersen gitmez Laftan anlamaz sözümü dinlemez Başına buyruk duyguları savruk Beni bana kırdıran Bu gönül canıma düşman Yanıyor bedenim acıyor içim Yoktan anlamıyor benliğim Bitmiyor geceler Geçmiyor günler Adı aşk bu eziyetin Dayan yüreğim dayan Dayan yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran Anlar mı hiç seni Yanarak mum gibi, eridiğini Sen aşıksın o Kör hevesin kalıcı misafiri