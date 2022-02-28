Yaylanın Çimenine Kuzu Yayılır Şarkı Sözleri
Yıldız Tilbe Yaylanın Çimenine Kuzu Yayılır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yıldız Tilbe Yaylanın Çimenine Kuzu Yayılır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaylanın Çimenine Kuzu Yayılır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yıldız Tilbe
Yaylanın Çimenine Kuzu Yayılır
Tüm Şarkıları
-
Yaylanın çimenine
O yaylanın çimenine
Kuzu yayılır, kuzu
Kuzu yayılır, kuzu
***
Gün de bugünkü gündür
Gün de bugünkü gündür
Sallan yosmanın kızı
Sallan yosmanın kızı
****
Aman kızı, Çeçen kızı
Aman kızı, Çeçen kızı
Sen allar giy, ben kırmızı
Çıkalım dağların başına sen gül topla, ben nergisi
***
Asmadan, gel asmadan
Asmadan, gel asmadan
Fistan giyer basmadan
Fistan giyer basmadan
***
Kalk gidelim sevdiğim
Kalk gidelim sevdiğim
Devriyeler basmadan
Devriyeler basmadan
***
Aman kızı, Çeçen kızı
Aman kızı, Çeçen kızı
Sen allar giy, ben kırmızı
Çıkalım dağların başına sen gül topla, ben nergisi