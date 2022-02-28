Yıldız Tilbe

Havada bulut yok bu ne dumandır Mahlede ölüm yok bu ne figandır Şu Yemen elleri ne de yamandır *** Ah o Yemen'dir, gülü çemendir Giden gelmiyor, acep nedendir Burası Muş'tur, yolu yokuştur Giden dönmüyor, acep ne iştir *** Kışla'nın önünde redif sesi var Açın çantasında bakın nesi var Bir çift kunduruyla bir de fesi var *** Ah o Yemen'dir, gülü çemendir Giden gelmiyor, acep nedendir Burası Muş'tur, yolu yokuştur Giden gelmiyor acep ne iştir *** Dön gel ağam dön gel dayanamirem Uyku gaflet bastı uyanamirem Ağam öldüğüne inanamirem *** Ah o Yemen'dir, gülü çemendir Giden gelmiyor, acep nedendir Burası Muş'tur, yolu yokuştur Giden dönmüyor acep ne iştir