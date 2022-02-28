Yemen Türküsü Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Yemen Türküsü
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Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri ne de yamandır
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Ah o Yemen'dir, gülü çemendir
Giden gelmiyor, acep nedendir
Burası Muş'tur, yolu yokuştur
Giden dönmüyor, acep ne iştir
***
Kışla'nın önünde redif sesi var
Açın çantasında bakın nesi var
Bir çift kunduruyla bir de fesi var
***
Ah o Yemen'dir, gülü çemendir
Giden gelmiyor, acep nedendir
Burası Muş'tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
***
Dön gel ağam dön gel dayanamirem
Uyku gaflet bastı uyanamirem
Ağam öldüğüne inanamirem
***
Ah o Yemen'dir, gülü çemendir
Giden gelmiyor, acep nedendir
Burası Muş'tur, yolu yokuştur
Giden dönmüyor acep ne iştir