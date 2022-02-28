Yemin mi Ettin /assolist Şarkı Sözleri
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Yıldız Tilbe
Yemin mi Ettin /assolist
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Günlerdir haber, almadım senden
Beni unutmaya yemin mi ettin?
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimlerin mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yakıyor içimi, sensiz umutlar
Çöküyor gönlüme, kara bulutlar
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimler mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
Yemin mi ettin? yemin mi ettin?