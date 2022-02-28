Yıldız Tilbe

Günlerdir haber, almadım senden Beni unutmaya yemin mi ettin? Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimlerin mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yakıyor içimi, sensiz umutlar Çöküyor gönlüme, kara bulutlar Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimler mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? Yemin mi ettin? yemin mi ettin?