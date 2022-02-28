Yıldız Tilbe

Günlerdir haber, almadım senden Beni unutmaya yemin mi ettin? Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimlerin mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yakıyor içimi, sensiz umutlar Çöküyor gönlüme, kara bulutlar Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimler mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? Yemin mi ettin? yemin mi ettin?

Her adım atışta yüreğim sızlar Sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar Artık ne sen varsın, ne hatıralar Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar *** Artık ne sen varsın, ne hatıralar Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar *** Seninle el ele gezdiğim yerler Seninle göz göze olduğum yerler "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar *** "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar *** Adın kazılıdır sokak taşında Görünür gibisin köşe başında Bir gün düşeceğim yol ortasında Mezarım olacak bizim sokaklar *** Bir gün düşeceğim yol ortasında Katilim olacak bizim sokaklar *** Seninle el ele gezdiğim yerler Seninle göz göze olduğum yerler "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar *** "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar Sensiz virane gibi bizim sokaklar Sensiz virane gibi bizim sokaklar