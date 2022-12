Yıldız Tilbe

Umudum tükenmez sen yine bildiğinle kal Nasıl olsa anlayacak ruhun her şeyi Kendini kaybeder aniden gördüğün masal Nice gerçekler yok artık unut geçmişi *** Yolumun içinde yol ayrı yolda değil dermanım derdimde saklı ayrı değil Yolumun içinde yol aynı yolda değil dermanım derdimde senden ayrı değil *** Çabuk gel öyle düşünme söyle hayatta oyun yok hep vurdu yüzüme Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle can verir gönlüm Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle susmuyor gönlüm *** Umudum tükenmez sen yine bildiğinle kal Nasıl olsa anlayacak ruhun gerçeği Kendini kaybeder aniden gördüğün masal Nice gerçekler yok artık unut geçmişi *** Yolumun içince yol ayrı yolda değil dermanım derdimde saklı ayrı değil Yolumun içinde yol aynı yolda değil dermanım derdimde senden ayrı değil *** Çabuk gel öyle düşünme söyle hayatta oyun yok hep vurdu yüzüme Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle can verir gönlüm Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle susmuyor gönlüm Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle can verir gönlüm Kendini yanlış sanma sende hata değil sevdiğim için böyle susmuyor gönlüm