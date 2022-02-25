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7/24 Dinle Yıldız Usmonova

Yıldız Usmonova

Asya Müzikleri

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01

Sabo bo'lib

Yıldız Usmonova 04:30
02

Muhabbat (Premyera)

Yıldız Usmonova 03:53
03

Ko'ngil

Yıldız Usmonova 04:18
04

Beni Kovma Kalbinden

Yıldız Usmonova 04:34
05

Çaresi Yok

Yıldız Usmonova 03:45
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Türkçe - Yunanca Şarkılar

Türkçe - Yunanca Şarkılar

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