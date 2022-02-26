Aşkın ve Kırgınlığın Her Pazartesi Şarkı Sözleri
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Yılmaz Erdoğan
Aşkın ve Kırgınlığın Her Pazartesi
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Hakiki yaralar şiirle onarılmaz.
Kirli işlere tül perde
Güzel kelimeler varyetesi
Hangi güzeli incitsen
Külkedisi…
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Sen, her suçun ilk faili
Unutma,
Senin cezan belli!
Artık
Aşkın ve kırgınlığın
Her pazartesi.
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Üstünden deneyim geçen her şey paslanır
Günahlar vicdanın izin günlerinde
Sokaklarda palazlanır
Bir tutuşma varsa ortada
Parmakların izi kalır…
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Tilki gibi göğüslediğini sandığın
Nemli kuytuluklar
Kahve köpüklerinde göz göz olmuş
İçine doğmuştur
O yakışıklı
Ay ışıklı kadının
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Sade kahkahası bile şarkı
Her melanetten mutlu ayrılan
Su berraklığında aklı
Belki kötü nazar,
Belki hileli zarlar,
Belki de her şey
Düşündüğümüzden çok daha farklı.
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Şiirim,
Hece lambam,
Büyük aşkım.
Kendimi fazla zannederken
Gırtlağıma kadar borçlu kaldığım.
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Affet beni
Ve unutma
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Benim cezam belli:
Artık aşkın ve kırgınlığın
Her pazartesi…