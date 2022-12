Yılmaz Erdoğan

Hakiki yaralar şiirle onarılmaz. Kirli işlere tül perde Güzel kelimeler varyetesi Hangi güzeli incitsen Külkedisi… ** Sen, her suçun ilk faili Unutma, Senin cezan belli! Artık Aşkın ve kırgınlığın Her pazartesi. ** Üstünden deneyim geçen her şey paslanır Günahlar vicdanın izin günlerinde Sokaklarda palazlanır Bir tutuşma varsa ortada Parmakların izi kalır… ** Tilki gibi göğüslediğini sandığın Nemli kuytuluklar Kahve köpüklerinde göz göz olmuş İçine doğmuştur O yakışıklı Ay ışıklı kadının ** Sade kahkahası bile şarkı Her melanetten mutlu ayrılan Su berraklığında aklı Belki kötü nazar, Belki hileli zarlar, Belki de her şey Düşündüğümüzden çok daha farklı. ** Şiirim, Hece lambam, Büyük aşkım. Kendimi fazla zannederken Gırtlağıma kadar borçlu kaldığım. ** Affet beni Ve unutma ** Benim cezam belli: Artık aşkın ve kırgınlığın Her pazartesi…