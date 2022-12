Yılmaz Erdoğan

Bir gün her şeyinle dimdik Her türlü kavgaya hazır çıplak gergin her sözü verecek kadar aceleci tutamayacak kadar unutkan sade çaresizken kadın genelde erkek. Kendi sözlerinin gölgesine hayran hiçbir şey gerçek değil alkışlar yalan hala bir çift çarpık bacak kendi resmi resmiyle barışık küs eskisiyle ve eski sevgililerin hepsiyle ama hala çok güzel hakkında konuşmak senin ben senden bahsediyorum yine kime darlansa kalbim kimin kılığında. ne zaman aklım çıksa yerinden tuzu ayarında gözyaşlarıyla dönmeyeceğime inandığım günlerde bu seyrüseferden (bu seyrüsefer sözünün burada geçme sebebi tamamen kelimeyi sevdiğimden) diyorum işte bu sefer oğlum işte bu sefer olacak olmakta olan yanacak yanmakta olan yok çare akacak akmakta olan düşecek... ama hala çok güzel hakkında konuşmak senin düşünmek seni en ayıp kılıklarda en düşmüş saatlerde Hala güzel Hakkında konuşmak senin... Otuzu geçmişiz hiç hak etmeyecek kağıtlarla Oysa boş kağıt vermişiz geçmeyelim Kalalım diye o sularda Yalnız çirkince geçmiş bir gençliğin ağıtı Bu kadar acıksız olurdu zaten Çocuktum Kürtlerin kuyruğundan bahsedilirdi Nicedir uyruğundan bahsediliyor Ve kim ne söylese bu mühim mesele hakkında Mühim kanamalar tespit ediliyor hastanın dosyasında Ve diyorum ki ben bazen bu iki sevgilinin arasında ve ikisinin eşit derecede akrabası ilk kez bir düğünde adam hem erkek hem kız tarafı Bağırıyorum şaka yollu Olacak olmakta olan Yanacak yanmakta olan Akacak akmakta olan.. düşecek Ama hala çok güzel Hakkında konuşmak senin. Bir beyhude çabasına daha girişmek Seni methetmenin. . Sana küfretmenin. Hala güzel Hakkında konuşmak senin Kökünü kendi sökmüş bir inatçı adamdır yurdum Hangi toprağa denk gelmişse Oraya salmış kılcallarını Ve hepsinden başka çiçek türemiş, Seçebildiğince yaban otlarının arasında Çok şahane insanlardır Kendini soyacak kadar ahmak hırsızları ayırırsan Çok iyi şiirler yazdım Kötülerinin tamamını çıkarırsan... Ama hala güzel Hakkında konuşmak senin Hatta aleyhinde! Bağır çağır hatta Yeri gelirse çok sağlam bir kaç gözyaşı eşliğinde Güzel... Hala güzel hakkında konuşmak senin Dinimin dolanması her görüşmede Her karşılaşmada Yani her eski sevgililer bayramında hayatın, Güzel. rakının ikinci dublesinde ilk karşımıza çıkanı öptüren şey ne ise Bir şölenlik hatıra mı yoksa çift dingilli bir acı mı yanı sıra neyse artık o şey, hanı bir bıçak saplaması kadar hasmane ve bildiğin cennet davetiyesi kılığında bir şey işte ne ise o şey... O güzel... hala güzel hakkında konuşmak senin...