Şimdi Sen Gidiyorsun Ya Herkes Sana Benzeyecek Şarkı Sözleri
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Yılmaz Erdoğan
Şimdi Sen Gidiyorsun Ya Herkes Sana Benzeyecek
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Şimdi sen gidiyorsun ya,
herkes sana benzeyecek.
Bahçe kapısından sızdılar,
Aralık kalmış neresi varsa hayatımın
Bünyede bastırılmamış ne
kadar eşyam varsa orada
Daha asitli bir yalnızlık için
dilek tutuyorum şarkılara,
Sıradaki benim şansıma diyorum,
haberler başlıyor birden
Benden hazin biçimde bahseden...
**
Kumsalların istenmeyen
kaç kum tanesi varsa
Önde gideniyim her tazyikli alkışta.
Zayi makamında bestelenmiş
yazılar kaldı avluda,
Gitme diye yalan bile söylerim.
Yerini söylerim ne saklamışsam kal diye.
Bu yazı serin tutalım diye,
çıplak tenlerde gece yarısı
Tatlı bir soğukluk olsun diye.
Her sevişme, aramızdaki
her üryan gelişme...
**
Hem gidenedir bu şiir hem gelecek olana,
O da biraz oyalanıp gider nasılsa.
Hep haberler başlayacak biliyorum,
Hangi şarkıyı seçsem şansıma.
Şimdi şifa niyetine giriyorum sulara.
Mavisine değil denizin
Sade tuzuna...
**şimdi sen gidiyorsun ya
herkes sana benzeyecek,
her yanımdan geçenin
yüzünde seni göreceğim.
her günaydın diyen sen olacak.
her yüzüme bakanda senin
sıcaklığını hissedeceğim.
her gördüğüm resimde seni göreceğim,
her duyduğum şarkı sanki sana
yazılmış gibi gelecek bana
bakarsın belli mi olur bende
sana şarkılar yazarım…
**
Şimdi sen gidiyorsun ya
arkana bile bakmadan, her arkasını dönüp
yoluna devam edende seni hatırlayacağım.
sadece sen olacaksın
çevremde gezen insanlar...
Şimdi sen gidiyorsun ya
herkes sana benzeyecek...