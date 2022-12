Yılmaz Erdoğan

Şimdi sen gidiyorsun ya, herkes sana benzeyecek. Bahçe kapısından sızdılar, Aralık kalmış neresi varsa hayatımın Bünyede bastırılmamış ne kadar eşyam varsa orada Daha asitli bir yalnızlık için dilek tutuyorum şarkılara, Sıradaki benim şansıma diyorum, haberler başlıyor birden Benden hazin biçimde bahseden... ** Kumsalların istenmeyen kaç kum tanesi varsa Önde gideniyim her tazyikli alkışta. Zayi makamında bestelenmiş yazılar kaldı avluda, Gitme diye yalan bile söylerim. Yerini söylerim ne saklamışsam kal diye. Bu yazı serin tutalım diye, çıplak tenlerde gece yarısı Tatlı bir soğukluk olsun diye. Her sevişme, aramızdaki her üryan gelişme... ** Hem gidenedir bu şiir hem gelecek olana, O da biraz oyalanıp gider nasılsa. Hep haberler başlayacak biliyorum, Hangi şarkıyı seçsem şansıma. Şimdi şifa niyetine giriyorum sulara. Mavisine değil denizin Sade tuzuna... **şimdi sen gidiyorsun ya herkes sana benzeyecek, her yanımdan geçenin yüzünde seni göreceğim. her günaydın diyen sen olacak. her yüzüme bakanda senin sıcaklığını hissedeceğim. her gördüğüm resimde seni göreceğim, her duyduğum şarkı sanki sana yazılmış gibi gelecek bana bakarsın belli mi olur bende sana şarkılar yazarım… ** Şimdi sen gidiyorsun ya arkana bile bakmadan, her arkasını dönüp yoluna devam edende seni hatırlayacağım. sadece sen olacaksın çevremde gezen insanlar... Şimdi sen gidiyorsun ya herkes sana benzeyecek...