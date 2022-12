Yılmaz Erdoğan

Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla Uçak örneğin uçurtma mesela Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için Sallanan bir masanın Veya şiir yazılabilir süresi ötekilerden kısa Bir ömür üzerine ** Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir Senin dışında Güzelliğine benzetme bulmak zor Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden Bir gülden, bir ilk bir sonbahardan sor Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin Ve benim bilinci nasırlı bahçıvan çaresizliğim Anlarım bitkiden filan ama anlatamam Toprağın güneşle kavuşmasını Sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla ** Sen bana ışık ver yeter bende filiz çok Köklerin içimde gizlidir, Gelen, giden arayan, soran dere budak yok Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan Kusura bakma sevgilim Heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok... yok! ** Uzun bir yoldan gelen, tedariksiz katıksız bir yolcuyum Yaralı yarasız sevdalardan geçtim Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu Her şeyi anlattım olan olmayan, acıtan sancıtan Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine Sana bakmak suya bakmaktı Sana bakmak, bir mucizeyi anlamaktı Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar bahçıvanlar değil tüccarlar Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı Sen içimde cennet kayganlığı iken, Sana şiir yazmak ahmaklıktı... ** Bir tek söz kalır dişlerimin arasında Ben sana gülüm derim gülün ömrü uzamaya başlar Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim Ben sana gülüm derim gül sana benzediği için ölümsüz, Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için önsöz ** Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır Her şey olmaya hazır Sana bakmak, suya bakmaktır Gördüğün suretten utanmak Sana bakmak, Bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır Sana bakmak, Allah'a inanmaktır