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Yılmaz Morgül
Yılmaz Morgül
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01
Gönlümün İçindedir Gözden Irak Sevgilim
Yılmaz Morgül
04:16
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Sadettin Kaynak
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02
Küçüksu'da Gördüm Seni
Yılmaz Morgül
03:15
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Besteci:
Tamburi Mustafa Çavuş
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03
Gül Yüzlülerin Şevkine Gel
Yılmaz Morgül
03:33
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Besteci:
Tab-İ Mustafa Efendi
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04
Beyati Peşrev
Yılmaz Morgül
01:56
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Tamburi Cemil Bey
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05
Kulakların Çınlasın
Yılmaz Morgül
05:14
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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