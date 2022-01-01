×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Yılmaz Morgül

Yılmaz Morgül

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gönlümün İçindedir Gözden Irak Sevgilim

Yılmaz Morgül 04:16
02

Küçüksu'da Gördüm Seni

Yılmaz Morgül 03:15
03

Gül Yüzlülerin Şevkine Gel

Yılmaz Morgül 03:33
04

Beyati Peşrev

Yılmaz Morgül 01:56
05

Kulakların Çınlasın

Yılmaz Morgül 05:14
... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Olduğum Gibiyim Yılmaz Morgül

Elveda İstanbul Yılmaz Morgül

Can Parçam Yılmaz Morgül

Masum Yalanlar Yılmaz Morgül

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı