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7/24 Dinle Yılmaz Sarper

Yılmaz Sarper

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01

Ben Babamın Oğluyum

Yılmaz Sarper 04:16
02

Hatıralar Olmasa

Yılmaz Sarper 05:23
03

Aman

Yılmaz Sarper 04:26
04

Bu Akşam İçimden Eve Gitmek Gelmiyor

Yılmaz Sarper 04:59
05

Sen Gitmiştin

Yılmaz Sarper 05:22
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Albümler

Aşkınla Sarhoşum Yılmaz Sarper

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