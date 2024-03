Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda *** In the desert of my heart I'm crawling towards you Let the winds of your love Take me all the way to you *** Finally it's our time When our love shines Dark turns the light *** Flower of the desert Grows along in my dream When the winds of Heaven Brush by us gently *** Finally it's our time When our love shines Dark turns the light *** Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda *** I follow the moon and the stars With the sun in my heart Gravity pulls me down Your beauty takes me high *** Finally it's our time When our love shines Dark turns the light *** Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda, hoy *** Wait Till the end of time to find the secret garden, oh *** Yo, yo Everybody just stop and listen to me We all wanna peace and just be free We are just a like and just let it be *** If you wanna fight Fight with my light Feel the god and stop the lie The power, the unity, the black and white *** Freedom inside Just sing from your heart Sing it *** Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda