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7/24 Dinle Yirmi7

Yirmi7

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01

Sokak Lambası

Yirmi7 04:12
02

Naçizane Bir Gece

Yirmi7 03:37
03

Papatya

Yirmi7 03:49
04

Ay Düşmüş Elektrik Tellerine

Yirmi7 03:10
05

İhtimaller Tükendi

Yirmi7 04:14
... KAPAT
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Albümler

Ay Düşmüş Elektrik Tellerine Yirmi7

Papatya Yirmi7

Naçizane Bir Gece Yirmi7

Sokak Lambası Yirmi7

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