Sokak Lambası Şarkı Sözleri
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Sabah kalktım birden
Başım dönüyor nasıl?
Geceden kalmayım
Sanki dünyam bir fasıl
***
Ne oldu ne olacak derken
Ruhumda bir nasır
Esiyor kalbimde
Mazinin rüzgarı
***
Sevdim bir kadını, yollarım şaştı
Geceler boyunca, aradım sabahları
Bir yandım bir söndüm, kayboldukça
Son kalan umudum, sokak lambasında
***
Bu aşkın adresi, bir çıkmaz sokak
Bir çöp arabası, peşinde çocuklar
Yorgun anılardan, aşıklar çıkmazı
İçinde ben yandım, bir sokak lambası
***
Aklımda bir soru, herkesin aynı sonu
Ferhat'ın Şirin'i, Leyla'nın Mecnun'u
Değişmez mi bir kere, böyle aşk bulunca
Son kalan umudum, sokak lambasında
***
Bu aşkın adresi, bir çıkmaz sokak
Bir çöp arabası, peşinde çocuklar
Yorgun anılardan, aşıklar çıkmazı
İçinde ben yandım, bir sokak lambası
***
İçinde ben yandım
Bir sokak lambası
İçinde ben yandım
***
Bu aşkın adresi, bir çıkmaz sokak
Bir çöp arabası, peşinde çocuklar
Yorgun anılardan, aşıklar çıkmazı
İçinde ben yandım, bir sokak lambası
***
Aşkın adresi, bir çıkmaz sokak
Bir çöp arabası, peşinde çocuklar
Yorgun anılardan, aşıklar çıkmazı
İçinde ben yandım, bir sokak lambası