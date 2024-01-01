Sabah kalktım birden Başım dönüyor nasıl? Geceden kalmayım Sanki dünyam bir fasıl *** Ne oldu ne olacak derken Ruhumda bir nasır Esiyor kalbimde Mazinin rüzgarı *** Sevdim bir kadını, yollarım şaştı Geceler boyunca, aradım sabahları Bir yandım bir söndüm, kayboldukça Son kalan umudum, sokak lambasında *** Bu aşkın adresi, bir çıkmaz sokak Bir çöp arabası, peşinde çocuklar Yorgun anılardan, aşıklar çıkmazı İçinde ben yandım, bir sokak lambası *** Aklımda bir soru, herkesin aynı sonu Ferhat'ın Şirin'i, Leyla'nın Mecnun'u Değişmez mi bir kere, böyle aşk bulunca Son kalan umudum, sokak lambasında *** Bu aşkın adresi, bir çıkmaz sokak Bir çöp arabası, peşinde çocuklar Yorgun anılardan, aşıklar çıkmazı İçinde ben yandım, bir sokak lambası *** İçinde ben yandım Bir sokak lambası İçinde ben yandım *** Bu aşkın adresi, bir çıkmaz sokak Bir çöp arabası, peşinde çocuklar Yorgun anılardan, aşıklar çıkmazı İçinde ben yandım, bir sokak lambası *** Aşkın adresi, bir çıkmaz sokak Bir çöp arabası, peşinde çocuklar Yorgun anılardan, aşıklar çıkmazı İçinde ben yandım, bir sokak lambası