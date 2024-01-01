-
Yanıyorum, yanıyorum
Alev alev yanıyorum
Yanıyorum sönmüyorum
Deli gibi seviyorum
***
Uzakta bir dönence
Yollar toprak üstüne
Dağlarımı duman almış
Kuzeyimden güneyime
***
Bilmedim sevdican
Senden başka yar
Gözüm yollarda kaldı
Gönlüm toz duman
***
Uzak bana yakınken
Hiçbir zaman vazgeçmem
Dumanım ol ateş ben
Sarılalım sönmeden
***
Yanıyorum, yanıyorum
Alev alev yanıyorum
Yanıyorum sönmüyorum
Deli gibi seviyorum
***
Bilmedim sevdican
Senden başka yar
Gözüm yollarda kaldı
Gönlüm toz duman
***
Uzak bana yakınken
Hiçbir zaman vazgeçmem
Dumanım ol ateş ben
Sarılalım sönmeden
***
Yanıyorum, yanıyorum
Alev alev yanıyorum
Yanıyorum sönmüyorum
Deli gibi seviyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Alev alev yanıyorum
Yanıyorum sönmüyorum
Deli gibi seviyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Alev alev yanıyorum
Yanıyorum sönmüyorum
Deli gibi seviyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Alev alev yanıyorum
Yanıyorum sönmüyorum
Deli gibi seviyorum
-
Ay düşmüş elektrik tellerine
Yenik düşmüş gözlerim gözlerine
Zаmаn tükenmez beklemek aşk ise
Seni ben geçiyor her vаkit, her gece
***
Aştım dаğlаrı, denizleri; buldum şehrin kаlbini
Hаrаp oldum yollаrındа, oldum âşık bir serseri
Aştım dаğlаrı, denizleri; buldum şehrin kаlbini
Hаrаp oldum yollаrındа, oldum âşık bir serseri
***
Ay düşmüş elektrik tellerine
Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde
Ay düşmüş elektrik tellerine
Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde
***
Ay düşmüş elektrik tellerine
Yenik düşmüş gözlerim gözlerine
Sorаnım yok, arаyаn yok "Ner'de?" diye
Derdim çok, susuyorum kendime
***
Aştım dаğlаrı, denizleri; buldum şehrin kаlbini
Hаrаp oldum yollаrındа, oldum âşık bir serseri
Aştım dаğlаrı, denizleri; buldum şehrin kаlbini
Hаrаp oldum yollаrındа, oldum âşık bir serseri
***
Ay düşmüş elektrik tellerine
Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde
Ay düşmüş elektrik tellerine
Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde
***
Beni aşkım aşar benden başka
Bir cihan söz yetmez seni anlatmaya
Bir seni sevdim Aykız, bir seni sevdim Antalya
***
Ay düşmüş elektrik tellerine
Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde
Ay düşmüş elektrik tellerine
Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde
-
İhtimaller tükendi
Kalmadı umutlarım
Aynı yollardan geçtim
Karanlıkta kayboldum
***
Soğuk bir yaz geçiyor
Parçalı bulutluyum
Aynı yollardan geçtim
Yağmur oldum, sana doluyum
***
Ama neden?
Ama neden bu ayrılık?
***
Unuttun mu beni artık?
Darıldın mı bana? Söyle
İnanmaz oldum aşkına
Kalbim tuz buz oldu paramparça
***
Unuttun mu beni artık?
Darıldın mı bana? Söyle
İnanmaz oldum aşkına
Kalbim tuz buz oldu paramparça
***
İhtimaller tükendi
Kalmadı umutlarım
Aynı yollardan geçtim
Karanlıkta kayboldum
***
Soğuk bir yaz geçiyor
Parçalı bulutluyum
Aynı yollardan geçtim
Yağmur oldum, sana doluyum
***
Ama neden?
Ama neden bu ayrılık?
***
Unuttun mu beni artık?
Darıldın mı bana? Söyle
İnanmaz oldum aşkına
Kalbim tuz buz oldu paramparça
***
Unuttun mu beni artık?
Darıldın mı bana? Söyle
İnanmaz oldum aşkına
Kalbim tuz buz oldu paramparça
***
Aşikâr oldum
Aşikâr oldum
***
Belki bir gün yine karşılaşırız
Yine el ele tutuşuruz
Belki de unuturuz yaşananları
Belki de hiç unutmayız
***
Unuttun mu beni artık?
Darıldın mı bana? Söyle
İnanmaz oldum aşkına
Kalbim tuz buz oldu paramparça
-
Beyaz bulut götür beni
Uzak olsun bu diyarlardan
Beyaz bulut uçur beni
Parça, parça olmuş içim
***
Yol bilmez kalbim
Yolcu beyaz bulut
Götür beni uzak diyarlara
Götür beni uzak diyarlara
***
Beyaz bulut uçur beni
Parça, parça olmuş içim
***
Yol bilmez kalbim
Yolcu beyaz bulut
Götür beni uzak diyarlara
Götür beni uzak diyarlara
***
Diyarlara
-
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
***
In the desert of my heart
I'm crawling towards you
Let the winds of your love
Take me all the way to you
***
Finally it's our time
When our love shines
Dark turns the light
***
Flower of the desert
Grows along in my dream
When the winds of Heaven
Brush by us gently
***
Finally it's our time
When our love shines
Dark turns the light
***
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
***
I follow the moon and the stars
With the sun in my heart
Gravity pulls me down
Your beauty takes me high
***
Finally it's our time
When our love shines
Dark turns the light
***
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda, hoy
***
Wait
Till the end of time to find the secret garden, oh
***
Yo, yo
Everybody just stop and listen to me
We all wanna peace and just be free
We are just a like and just let it be
***
If you wanna fight
Fight with my light
Feel the god and stop the lie
The power, the unity, the black and white
***
Freedom inside
Just sing from your heart
Sing it
***
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda
-
Elim ayağım titriyor
Sensiz nefesim kesiliyor
Dünya durdu başımda döndü
Ay bana bir şeyler oluyor
***
Sensin benim tek ilacım
Düştüm kalktım şaşkın şaşkın
Bir çarpıntı oldu bende
Ay dostlar bana bir fenalık geliyor
***
Yüksek, yüksek tansiyon
Kalbimde sen çarpıyon
Düşmüyor kan basıncım
Sensin benim heyecanım
***
Yüksek, yüksek tansiyon
Kalbimde sen çarpıyon
Düşmüyor kan basıncım
Sensin benim heyecanım
***
Dünya durdu başımda döndü
Güzelliğinle çarpıntı oldu
Düştüm kalktım şaşkın, şaşkın
Sensin benim tek ilacım
***
Yüksek, yüksek tansiyon
Kalbimde sen çarpıyon
Düşmüyor kan basıncım
Sensin benim heyecanım
***
Elim ayağım titriyor
Sensiz nefesim kesiliyor
Dünya durdu başımda döndü
Ay bana bir şeyler oluyor
***
Sensin benim tek ilacım
Düştüm kalktım şaşkın şaşkın
Bir çarpıntı oldu bende
Ay dostlar bana bir fenalık geliyor
***
Yüksek, yüksek tansiyon
Kalbimde sen çarpıyon
Düşmüyor kan basımcım
Sensin benim heyecanım
***
Yüksek, yüksek tansiyon
Kalbimde sen çarpıyon
Düşmüyor kan basımcım
Sensin benim heyecanım
***
Dünya durdu başımda döndü
Güzelliğinle çarpıntı oldu
Düştüm kalktım şaşkın, şaşkın
Sensin benim tek ilacım
***
Yüksek yüksek tansiyon
Kalbimde sen çarpıyon
Düşmüyor kan basımcım
Sensin benim heyecanım
***
Yüksek yüksek tansiyon
Kalbimde sen çarpıyon
Yüksek yüksek tansiyon
Kalbimde sen çarpıyon
-
Sen ne kadar güzel bir kadınsın
Ruhunla güzel saçlarımı okşarsın heyecanla
Sen ne kadar masum bir kadınsın saklamaz
Yüreğin açık ve duyarlı zarif
***
Zor kırılgan kalbime
Sen güzel bir kadın
***
Ruhumda bir su sancısı
Ah ayrılık
***
Sen ne kadar masum bir kadınsın saklamaz
Yüreğin açık ve duyarlı zarif
Zor kırılgan kalbime
Sen güzel bir kadın
Ruhumda bir su sancısı
Ah ayrılık
***
Zor kırılgan kalbime
Sen güzel bir kadın
Ruhumda bir su sancısı
Ah ayrılık
***
Ay aman aman
Ayrılık
-
Muhtemel aşk icin
Aştım bendimi
Yolculuk nereye?
Dinlemeden kendimi
***
Ah
Muhtemelen aşk
***
Bir anda çocuk oldum
Saklandı kederlerim
Yumdum gözlerimi
Sana açtım kendimi
***
Ah
Muhtemelen aşk
***
Of
***
Muhtemel aşk için
Virane oldum
Bir anı aşk ömrüme
Divane oldu
***
Muhtemel aşk için
Virane oldum, aman aman
Bir anı aşk ömrüme
Divane oldu
***
Ah
Muhtemelen aşk
***
Hiç canım acımadan
Âşık oldum sandım
Dikenlerin üstünde
Bir tebessüm yüzümde
***
Ah
Muhtemelen aşk
***
Of
***
Muhtemel aşk için
Virane oldum
Bir anı aşk ömrüme
Divane oldu
***
Muhtemel aşk için
Virane oldum, aman aman
Bir anı aşk ömrüme
Divane oldu
***
Ah
Muhtemelen aşk
***
Of
***
Muhtemel aşk için
Virane oldum, aman aman
Bir anı aşk ömrüme
Divane oldu
-
Takılı kaldık bak işte
Yine tel örgülerde
Hayatın gölgesinde
Koca duvarlar içinde
***
Asılı kaldık bak işte
Yine tel örgülerde
Özgürdük hayallerde
Boğulduk gerçeklerde
***
Yine bir umut içimde
Beni benden alamazlar
Artık çok geç umuda
Kelepçe vuramazlar
***
Dün çocuktuk bugün değiliz
Hayaller kurduk değişti
Birdenbire kaldık sessiz
Dört duvar içinde nefessiz
***
Dün çocuktuk bugün değiliz
Hayaller kurduk değişti
Birdenbire kaldık sessiz
Dört duvar içinde nefessiz
***
Takılı kaldık bak işte
Yine tel örgülerde
Özgürdük hayallerde
Boğulduk gerçeklerde
***
Yine bir umut içimde
Beni benden alamazlar
Artık çok geç umuda
Kelepçe vuramazlar
***
Dün çocuktuk bugün değiliz
Hayaller kurduk değişti
Birdenbire kaldık sessiz
Dört duvar içinde nefessiz
***
Dün çocuktuk bugün değiliz
Hayaller kurduk değişti
Birdenbire kaldık sessiz
Dört duvar içinde nefessiz
***
Dün çocuktuk bugün değiliz
Hayaller kurduk renkli
-
Bir gece sahilde dinledim seni
Bir seher vaktinde doğdu güneşim
Bir tuhaf oldu içim görünce seni
Benim gibi düşledim bilmeden seni
***
Umutlar gecelerin
Kuytusunda gizlenir
Anladım en sonunda
Aşk acıyla beslenir
***
Açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ım duysun beni
Bir ömür bekler seni
Döner pervane kalbim
***
Açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ım duysun beni
Bir ömür yetmez belki
Durur pervane kalbim
***
Bir gece sahilde dinledim seni
Bir seher vaktinde doğdu güneşim
Bir tuhaf oldu içim görünce seni
Benim gibi düşledim bilmeden seni
***
Umutlar gecelerin
Kuytusunda gizlenir
Anladım en sonunda
Aşk acıyla beslenir
***
Açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ım duysun beni
Bir ömür bekler seni
Döner pervane kalbim
***
Açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ım duysun beni
Bir ömür yetmez belki
Durur pervane kalbim
***
Açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ım duysun beni
Bir ömür yetmez belki
Durur pervane kalbim
***
Açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ım duysun beni
Bir ömür yetmez belki
Durur pervane kalbim
***
Off of of off