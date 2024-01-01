Yüksek Tansiyon Elim ayağım titriyor Sensiz nefesim kesiliyor Dünya durdu başımda döndü Ay bana bir şeyler oluyor *** Sensin benim tek ilacım Düştüm kalktım şaşkın şaşkın Bir çarpıntı oldu bende Ay dostlar bana bir fenalık geliyor *** Yüksek, yüksek tansiyon Kalbimde sen çarpıyon Düşmüyor kan basıncım Sensin benim heyecanım *** Yüksek, yüksek tansiyon Kalbimde sen çarpıyon Düşmüyor kan basıncım Sensin benim heyecanım *** Dünya durdu başımda döndü Güzelliğinle çarpıntı oldu Düştüm kalktım şaşkın, şaşkın Sensin benim tek ilacım *** Yüksek, yüksek tansiyon Kalbimde sen çarpıyon Düşmüyor kan basıncım Sensin benim heyecanım *** Elim ayağım titriyor Sensiz nefesim kesiliyor Dünya durdu başımda döndü Ay bana bir şeyler oluyor *** Sensin benim tek ilacım Düştüm kalktım şaşkın şaşkın Bir çarpıntı oldu bende Ay dostlar bana bir fenalık geliyor *** Yüksek, yüksek tansiyon Kalbimde sen çarpıyon Düşmüyor kan basımcım Sensin benim heyecanım *** Yüksek, yüksek tansiyon Kalbimde sen çarpıyon Düşmüyor kan basımcım Sensin benim heyecanım *** Dünya durdu başımda döndü Güzelliğinle çarpıntı oldu Düştüm kalktım şaşkın, şaşkın Sensin benim tek ilacım *** Yüksek yüksek tansiyon Kalbimde sen çarpıyon Düşmüyor kan basımcım Sensin benim heyecanım *** Yüksek yüksek tansiyon Kalbimde sen çarpıyon Yüksek yüksek tansiyon Kalbimde sen çarpıyon

Ay Düşmüş Elektrik Tellerine Ay düşmüş elektrik tellerine Yenik düşmüş gözlerim gözlerine Zаmаn tükenmez beklemek aşk ise Seni ben geçiyor her vаkit, her gece *** Aştım dаğlаrı, denizleri; buldum şehrin kаlbini Hаrаp oldum yollаrındа, oldum âşık bir serseri Aştım dаğlаrı, denizleri; buldum şehrin kаlbini Hаrаp oldum yollаrındа, oldum âşık bir serseri *** Ay düşmüş elektrik tellerine Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde Ay düşmüş elektrik tellerine Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde *** Ay düşmüş elektrik tellerine Yenik düşmüş gözlerim gözlerine Sorаnım yok, arаyаn yok "Ner'de?" diye Derdim çok, susuyorum kendime *** Aştım dаğlаrı, denizleri; buldum şehrin kаlbini Hаrаp oldum yollаrındа, oldum âşık bir serseri Aştım dаğlаrı, denizleri; buldum şehrin kаlbini Hаrаp oldum yollаrındа, oldum âşık bir serseri *** Ay düşmüş elektrik tellerine Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde Ay düşmüş elektrik tellerine Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde *** Beni aşkım aşar benden başka Bir cihan söz yetmez seni anlatmaya Bir seni sevdim Aykız, bir seni sevdim Antalya *** Ay düşmüş elektrik tellerine Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde Ay düşmüş elektrik tellerine Hаrp çıkmış âşıklаr şehrinde

İhtimaller Tükendi İhtimaller tükendi Kalmadı umutlarım Aynı yollardan geçtim Karanlıkta kayboldum *** Soğuk bir yaz geçiyor Parçalı bulutluyum Aynı yollardan geçtim Yağmur oldum, sana doluyum *** Ama neden? Ama neden bu ayrılık? *** Unuttun mu beni artık? Darıldın mı bana? Söyle İnanmaz oldum aşkına Kalbim tuz buz oldu paramparça *** Unuttun mu beni artık? Darıldın mı bana? Söyle İnanmaz oldum aşkına Kalbim tuz buz oldu paramparça *** İhtimaller tükendi Kalmadı umutlarım Aynı yollardan geçtim Karanlıkta kayboldum *** Soğuk bir yaz geçiyor Parçalı bulutluyum Aynı yollardan geçtim Yağmur oldum, sana doluyum *** Ama neden? Ama neden bu ayrılık? *** Unuttun mu beni artık? Darıldın mı bana? Söyle İnanmaz oldum aşkına Kalbim tuz buz oldu paramparça *** Unuttun mu beni artık? Darıldın mı bana? Söyle İnanmaz oldum aşkına Kalbim tuz buz oldu paramparça *** Aşikâr oldum Aşikâr oldum *** Belki bir gün yine karşılaşırız Yine el ele tutuşuruz Belki de unuturuz yaşananları Belki de hiç unutmayız *** Unuttun mu beni artık? Darıldın mı bana? Söyle İnanmaz oldum aşkına Kalbim tuz buz oldu paramparça

Beyaz Bulut Beyaz bulut götür beni Uzak olsun bu diyarlardan Beyaz bulut uçur beni Parça, parça olmuş içim *** Yol bilmez kalbim Yolcu beyaz bulut Götür beni uzak diyarlara Götür beni uzak diyarlara *** Beyaz bulut uçur beni Parça, parça olmuş içim *** Yol bilmez kalbim Yolcu beyaz bulut Götür beni uzak diyarlara Götür beni uzak diyarlara *** Diyarlara

Ninayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda *** In the desert of my heart I'm crawling towards you Let the winds of your love Take me all the way to you *** Finally it's our time When our love shines Dark turns the light *** Flower of the desert Grows along in my dream When the winds of Heaven Brush by us gently *** Finally it's our time When our love shines Dark turns the light *** Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda *** I follow the moon and the stars With the sun in my heart Gravity pulls me down Your beauty takes me high *** Finally it's our time When our love shines Dark turns the light *** Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda, hoy *** Wait Till the end of time to find the secret garden, oh *** Yo, yo Everybody just stop and listen to me We all wanna peace and just be free We are just a like and just let it be *** If you wanna fight Fight with my light Feel the god and stop the lie The power, the unity, the black and white *** Freedom inside Just sing from your heart Sing it *** Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda Nayda, nayda hoy, ninayda, nayda

Yanıyorum Yanıyorum, yanıyorum Alev alev yanıyorum Yanıyorum sönmüyorum Deli gibi seviyorum *** Uzakta bir dönence Yollar toprak üstüne Dağlarımı duman almış Kuzeyimden güneyime *** Bilmedim sevdican Senden başka yar Gözüm yollarda kaldı Gönlüm toz duman *** Uzak bana yakınken Hiçbir zaman vazgeçmem Dumanım ol ateş ben Sarılalım sönmeden *** Yanıyorum, yanıyorum Alev alev yanıyorum Yanıyorum sönmüyorum Deli gibi seviyorum *** Bilmedim sevdican Senden başka yar Gözüm yollarda kaldı Gönlüm toz duman *** Uzak bana yakınken Hiçbir zaman vazgeçmem Dumanım ol ateş ben Sarılalım sönmeden *** Yanıyorum, yanıyorum Alev alev yanıyorum Yanıyorum sönmüyorum Deli gibi seviyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Alev alev yanıyorum Yanıyorum sönmüyorum Deli gibi seviyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Alev alev yanıyorum Yanıyorum sönmüyorum Deli gibi seviyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Alev alev yanıyorum Yanıyorum sönmüyorum Deli gibi seviyorum

Güzel Kadın Sen ne kadar güzel bir kadınsın Ruhunla güzel saçlarımı okşarsın heyecanla Sen ne kadar masum bir kadınsın saklamaz Yüreğin açık ve duyarlı zarif *** Zor kırılgan kalbime Sen güzel bir kadın *** Ruhumda bir su sancısı Ah ayrılık *** Sen ne kadar masum bir kadınsın saklamaz Yüreğin açık ve duyarlı zarif Zor kırılgan kalbime Sen güzel bir kadın Ruhumda bir su sancısı Ah ayrılık *** Zor kırılgan kalbime Sen güzel bir kadın Ruhumda bir su sancısı Ah ayrılık *** Ay aman aman Ayrılık

Muhtemel Aşk Muhtemel aşk icin Aştım bendimi Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi *** Ah Muhtemelen aşk *** Bir anda çocuk oldum Saklandı kederlerim Yumdum gözlerimi Sana açtım kendimi *** Ah Muhtemelen aşk *** Of *** Muhtemel aşk için Virane oldum Bir anı aşk ömrüme Divane oldu *** Muhtemel aşk için Virane oldum, aman aman Bir anı aşk ömrüme Divane oldu *** Ah Muhtemelen aşk *** Hiç canım acımadan Âşık oldum sandım Dikenlerin üstünde Bir tebessüm yüzümde *** Ah Muhtemelen aşk *** Of *** Muhtemel aşk için Virane oldum Bir anı aşk ömrüme Divane oldu *** Muhtemel aşk için Virane oldum, aman aman Bir anı aşk ömrüme Divane oldu *** Ah Muhtemelen aşk *** Of *** Muhtemel aşk için Virane oldum, aman aman Bir anı aşk ömrüme Divane oldu

Kelepçe Takılı kaldık bak işte Yine tel örgülerde Hayatın gölgesinde Koca duvarlar içinde *** Asılı kaldık bak işte Yine tel örgülerde Özgürdük hayallerde Boğulduk gerçeklerde *** Yine bir umut içimde Beni benden alamazlar Artık çok geç umuda Kelepçe vuramazlar *** Dün çocuktuk bugün değiliz Hayaller kurduk değişti Birdenbire kaldık sessiz Dört duvar içinde nefessiz *** Dün çocuktuk bugün değiliz Hayaller kurduk değişti Birdenbire kaldık sessiz Dört duvar içinde nefessiz *** Takılı kaldık bak işte Yine tel örgülerde Özgürdük hayallerde Boğulduk gerçeklerde *** Yine bir umut içimde Beni benden alamazlar Artık çok geç umuda Kelepçe vuramazlar *** Dün çocuktuk bugün değiliz Hayaller kurduk değişti Birdenbire kaldık sessiz Dört duvar içinde nefessiz *** Dün çocuktuk bugün değiliz Hayaller kurduk değişti Birdenbire kaldık sessiz Dört duvar içinde nefessiz *** Dün çocuktuk bugün değiliz Hayaller kurduk renkli