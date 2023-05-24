34 feat. Harun Tekin Şarkı Sözleri
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Yok Öyle Kararlı Şeyler
34 feat. Harun Tekin
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Çantalar elimde kuşatıldım surların içinde
Bölünerek çoğalan insanların alarm seslerinde
Kendimi duymazken, memnunum gizlice
***
Kararsız çabamla martı attım ben simitlere
Yanlış duraklar imkansız isimler içinde
Kendimi bulmazken, memnunum sinsice
***
Bu şehir ve zaman güreşirler halının üstünde
Koşsan da uzaklaşamazsın kıyısından bile
Şikayet, trenler ve ayak sesleri içinde
İstanbul'da kalsam
İstanbul'da kalsam
***
Solda bekleyen yürüyen merdiven teyzesiyle
Köprüde tıkanan yorgun argın ikarus şöförüyle
Bir bütün oldum ben, memnunum sessizce
***
Bu şehir ve zaman güreşirler halının üstünde
Koşsan da uzaklaşamazsın kıyısından bile
Şikayet, trenler ve ayak sesleri içinde
İstanbul'da kalsam
İstanbul'da kalsam
İstanbul'da kalsam
İstanbul'da kalsam
***
Şikayet, trenler ve ayak sesleri
Şişhane, Beşiktaş, Moda ve Heybeli
Yetersiz bakiye ve kart işlemleri içinde
İstanbul'da kalsam
İstanbul'da kalsam
İstanbul'da kalsam
İstanbul'da kalsam