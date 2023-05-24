Acelesi Yok (Akustik) Şarkı Sözleri
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Yok Öyle Kararlı Şeyler
Acelesi Yok (Akustik)
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Karanlık bir gecenin sonsuzluğunda
Cebimde ellerim aklımda senin adın
Geç kalmışız aynı zamanda
Yine denk gelir miyiz, bilemiyorum
***
Şimdi bir yerlerde sen kendinlesin
Belki beni henüz hiç özlemedin
Sen hep bilirsin bense hiç çıkaramam
Söyle kaç zaman geçti, görüşemedik
***
Kırk yılda bir gün gibiyiz
Söz verip denk gelmedik, sevişmedik
Kırk yılda bir gün gibiyiz
Acelesi yok ama nerdesin
***
Beklemekle geçiyor zaman, beklemek
Bir şey uğruna bir şeyleri iteklemek
Sonsuzluk burnumun dibinde
Ama ben hazır mıyım, daha bilemedim
***
Şimdi bir yerlerde sen kendinlesin
Belki beni henüz hiç özlemedin
Sen hep bilirsin bense hiç çıkaramam
Söyle kaç zaman geçti, görüşemedik
***
Kırk yılda bir gibiyiz
Söz verip denk gelmedik, sevişmedik
Kırk yılda bir gibiyiz
Acelesi yok ama nerdesin?
***
Kırk yılda bir gibiyiz
Söz verip denk gelmedik, sevişmedik
Kırk yılda bir gibiyiz
Acelesi yok ama nerdesin?
***
Acelesi yok ama nerdesin?
Acelesi yok ama nerdesin?
Acelesi yok, nerdesin?