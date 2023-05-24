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7/24 Dinle Yok Öyle Kararlı Şeyler
Acelesi Yok

Acelesi Yok

Alternatif Müzik

10 Parça | 40:14
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Acelesi Yok

Yok Öyle Kararlı Şeyler 03:46
02

Özümden Çok

Yok Öyle Kararlı Şeyler 03:33
03

Ben Bana

Yok Öyle Kararlı Şeyler 03:26
04

Nefret Söylemi

Yok Öyle Kararlı Şeyler 04:26
05

Acelesi Yok (Akustik)

Yok Öyle Kararlı Şeyler 03:40
06

Yolların Sonundayım

Yok Öyle Kararlı Şeyler 04:21
07

Bir Sherlock Değilsin

Yok Öyle Kararlı Şeyler 04:19
08

Kalabalıklar

Yok Öyle Kararlı Şeyler 04:09
09

34 feat. Harun Tekin

Yok Öyle Kararlı Şeyler 03:34
... KAPAT
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