Yok Öyle Kararlı Şeyler

Karanlık bir gecenin sonsuzluğunda Cebimde ellerim aklımda senin adın Geç kalmışız aynı zamanda Yine denk gelir miyiz, bilemiyorum *** Şimdi bir yerlerde sen kendinlesin Belki beni henüz hiç özlemedin Sen hep bilirsin bense hiç çıkaramam Söyle kaç zaman geçti, görüşemedik *** Kırk yılda bir gün gibiyiz Söz verip denk gelmedik, sevişmedik Kırk yılda bir gün gibiyiz Acelesi yok ama nerdesin *** Beklemekle geçiyor zaman, beklemek Bir şey uğruna bir şeyleri iteklemek Sonsuzluk burnumun dibinde Ama ben hazır mıyım, daha bilemedim *** Şimdi bir yerlerde sen kendinlesin Belki beni henüz hiç özlemedin Sen hep bilirsin bense hiç çıkaramam Söyle kaç zaman geçti, görüşemedik *** Kırk yılda bir gibiyiz Söz verip denk gelmedik, sevişmedik Kırk yılda bir gibiyiz Acelesi yok ama nerdesin? *** Kırk yılda bir gibiyiz Söz verip denk gelmedik, sevişmedik Kırk yılda bir gibiyiz Acelesi yok ama nerdesin? Acelesi yok ama nerdesin? Acelesi yok ama nerdesin? Acelesi yok, nerdesin?