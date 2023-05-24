Ben Bana Şarkı Sözleri
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Yok Öyle Kararlı Şeyler
Ben Bana
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Ben bana bi şey yaptım
Kendime tuzak kurdum
Karşıma geçtim oturup bekledim
Yakalayana kadar, yakalanana kadar
Kendime uzak durdum ve bekledim
***
Yine hata yaptım
Bir düşün altına girdim
Hiçbirinin peşine düşmedim
Kovalayana kadar, kovalanana kadar
Her birini tek tek düşledim
***
Sonunda vazgeçtim
Kendi sessiz savaşımda
Hâlâ kimse değilim ben
Yapılcak çok hatam var
***
Sonunda çark ettim
Uçurum kenarında
Hâlâ kimse değilim ben
Yapılcak çok hatam var
***
Ben bana bi şey yaptım
Kendimi bi şey sandım
Sandığımı derine gizledim
Yaralayana kadar, yaralanana kadar
Kendime zarar vermek istedim
***
Sonunda vazgeçtim
Kendi sessiz savaşımdan
Hâlâ kimse değilim ben
Yapılcak çok hatam var
***
Sonunda çark ettim
Uçurum kenarında
Hâlâ kimse değilim ben
Yapılcak çok hatam var