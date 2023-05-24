Yok Öyle Kararlı Şeyler

Ben bana bi şey yaptım Kendime tuzak kurdum Karşıma geçtim oturup bekledim Yakalayana kadar, yakalanana kadar Kendime uzak durdum ve bekledim *** Yine hata yaptım Bir düşün altına girdim Hiçbirinin peşine düşmedim Kovalayana kadar, kovalanana kadar Her birini tek tek düşledim *** Sonunda vazgeçtim Kendi sessiz savaşımda Hâlâ kimse değilim ben Yapılcak çok hatam var *** Sonunda çark ettim Uçurum kenarında Hâlâ kimse değilim ben Yapılcak çok hatam var *** Ben bana bi şey yaptım Kendimi bi şey sandım Sandığımı derine gizledim Yaralayana kadar, yaralanana kadar Kendime zarar vermek istedim *** Sonunda vazgeçtim Kendi sessiz savaşımdan Hâlâ kimse değilim ben Yapılcak çok hatam var *** Sonunda çark ettim Uçurum kenarında Hâlâ kimse değilim ben Yapılcak çok hatam var