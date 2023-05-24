Bir Sherlock Değilsin Şarkı Sözleri
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Yok Öyle Kararlı Şeyler
Bir Sherlock Değilsin
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Bi' Sherlock değilsin, ama fikir güzel
Dört köşe odaları, çıkmaz sokaklarıyla bu düzen kentin tutsağısın
Önemli birisin, ama kayıp düzen
Tek düze yapıları, büsbütün kusurlarıyla bu düzen kentin tutsağısın, ne fayda
***
Hey bu sana çok sık oluyor
Ruhun bunalıyor, daralıyor
Tüm sivri ısrarlar hayal gücüne gidiyor
Bakakalıp uzanıyor, çoğalıyo bin türlü isyanlar
***
Bi' Sherlock değilsin, ama yüzün güzel
Körkütük vakaların, obsesif hataların
***
Bu sana çok sık oluyor
Ruhun bunalıyor, daralıyor
Tüm sivri ısrarlar hayal gücüne gidiyor
Bakakalıp uzanıyo, çoğalıyor bin türlü isyanlar
Daralıyo bin türlü isyanlar
***
Hey bu sana çok sık oluyor
Ruhun bunalıyor, daralıyor
Tüm sivri ısrarlar
Çoğalıyor bin türlü isyanlar
Daralıyor