Yok Öyle Kararlı Şeyler, 2011 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Ekibin güncel kadrosunda Erdem Topsakal(vokal), Çağrı Özer(elektrik gitar), Hazar Kayaaltı(klavye), Cem Konuk(bas gitar) ve Emre Uyar(davul) yer alıyor. Grup ilk şarkılarını 2013 yılında bağımsız bir albümde topladı. Bu süreçte kendisine hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi edinen YÖKŞ, 2014 yılına gelindiğinde ilk stüdyo albümlerini kaydetti. Aynı adı taşıyan bu albüm ülke genelinde birçok sahne ve festivalde seyirciyle buluşmalarını sağladı. Üretime ara vermeden çalışmalarına devam eden grup bir proje kapsamında hazırladıkları teklileri “Acelesi Yok”un klibiyle dijital ortamda ve TV’de yer aldı. Bu projeyle grubun ilk plağı da şarkının 2 versiyonuyla raflardaki yerini aldı. 2019 yılında çıkardıkları "Ben Bana" isimli teklilerinden sonra kadro ve sound değişikliğine giden YÖKŞ, iki yıl süren sessizliğin ardından 2021’de "Olasılıklar" adlı EP'leriyle yeniden dinleyenleriyle buluştu.