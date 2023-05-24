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7/24 Dinle
Yok Öyle Kararlı Şeyler
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Alternatif Müzik
10 Parça | 40:14
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01
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Yok Öyle Kararlı Şeyler
05:00
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02
Özümden Çok
Yok Öyle Kararlı Şeyler
03:33
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03
Ben Bana
Yok Öyle Kararlı Şeyler
03:26
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04
Nefret Söylemi
Yok Öyle Kararlı Şeyler
04:26
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05
Acelesi Yok (Akustik)
Yok Öyle Kararlı Şeyler
03:40
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06
Yolların Sonundayım
Yok Öyle Kararlı Şeyler
04:21
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07
Bir Sherlock Değilsin
Yok Öyle Kararlı Şeyler
04:19
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08
Acelesi Yok
Yok Öyle Kararlı Şeyler
03:46
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09
Kalabalıklar
Yok Öyle Kararlı Şeyler
04:09
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10
34 feat. Harun Tekin
Yok Öyle Kararlı Şeyler
03:34
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