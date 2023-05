Yok Öyle Kararlı Şeyler

Bir düşünceyim sende, yarım kalmış gerekince kaçan O kadar boş ki bende, yokmuş gibi hiç güzel hatıran Tek yüzün kaldı bende, iki duman ortasından bakan oh *** Bir cümleyim sende, söylenmemiş içinde kalan O kadar çok ki bende, dökülür yaralarımdan tutamam Çok düşüm kaldı sende, yitirdiğim geri alınmayan oh *** Gel tamamla n'olur Gel tamamla n'olur N'olur N'olur *** Bir düşünceyim sende, yarım kalmış gerekince kaçan O kadar boş ki bende, yokmuş gibi hiç güzel hatıran Tek yüzün kaldı bende, iki duman ortasından bakan oh *** Gel tamamla n'olur Hatırlat bana ne olur N'olur N'olur *** Gel tamamla n'olur Hatırlat bana ne olur N'olur N'olur *** İz bıraktın bende Sana benzeyen benimle yaşlanan *** Gel tamamla n'olur Hatırlat bana ne olur N'olur N'olur *** Gel tamamla n'olur Hatırlat bana ne olur N'olur N'olur *** Gel tamamla n'olur Hatırlat bana ne olur N'olur N'olur