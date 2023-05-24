Gel Tamamla Şarkı Sözleri
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Yok Öyle Kararlı Şeyler
Gel Tamamla
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Bir düşünceyim sende, yarım kalmış gerekince kaçan
O kadar boş ki bende, yokmuş gibi hiç güzel hatıran
Tek yüzün kaldı bende, iki duman ortasından bakan oh
***
Bir cümleyim sende, söylenmemiş içinde kalan
O kadar çok ki bende, dökülür yaralarımdan tutamam
Çok düşüm kaldı sende, yitirdiğim geri alınmayan oh
***
Gel tamamla n'olur
Gel tamamla n'olur
N'olur
N'olur
***
Bir düşünceyim sende, yarım kalmış gerekince kaçan
O kadar boş ki bende, yokmuş gibi hiç güzel hatıran
Tek yüzün kaldı bende, iki duman ortasından bakan oh
***
Gel tamamla n'olur
Hatırlat bana ne olur
N'olur
N'olur
***
Gel tamamla n'olur
Hatırlat bana ne olur
N'olur
N'olur
***
İz bıraktın bende
Sana benzeyen benimle yaşlanan
***
Gel tamamla n'olur
Hatırlat bana ne olur
N'olur
N'olur
***
Gel tamamla n'olur
Hatırlat bana ne olur
N'olur
N'olur
***
Gel tamamla n'olur
Hatırlat bana ne olur
N'olur
N'olur