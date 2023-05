Ben aslında sana kızgın değilim Fena huyum hakareti sever Yadırgarım yerimde gölgeni Esaretim güzelliği siler *** Ben güya oralı değilim Yasaklarım bahtımı geçer Beni kafana takma Nefretim sabrını döver *** Kaçtım onca laf görünce Ve bendim orda dönen deliye (of of of) Bir sarılsan bütün gücünle Geçer bi günde *** Bu alemde ben hiç sevişmedim Savaşlarım duygusuz geçer Beni öteki yapma Gözlerimde saklı her değer *** Kaçtım onca laf görünce Ve bendim ordan bakan geriye (of of of) Bir sarılsan bütün gücünle Geçer bi günde (ayy ay ay ay) *** Off off offf Bir sarılsan bütün gücünle Geçer bir günde (ayy ay ay ay) *** Ben bu yüzden senin gibi Ve sen şu yüzden benim gibi Benim gibi Benim gibi