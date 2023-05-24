Yok Öyle Kararlı Şeyler

Senden duydum kirlenmemiş fikirler Neydim ne oldum özümden, özümden Kimler oldum dünümden, günümden Tek tek sordum *** Bundan sonra öyleyse bundan dolayı Ben onu bunu bilmem bunu bilir bunu söylerim, şarkı söylerim zararım olmaz Birileri var oluyor, kimileri var ölüyorlar, türkü söylüyorlar Dolmamış günleri, kaçmış trenleri durmaz *** Koştum koştum def-i bela kabilinden *** Bundan sonra öyleyse bundan dolayı Ben onu bunu bilmem bunu bilir bunu söylerim, şarkı söylerim zararım olmaz Birileri var oluyor, kimileri var ölüyorlar, türkü söylüyorlar Dolmamış günleri, kaçmış trenleri durmaz