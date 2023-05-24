Özümden Çok Şarkı Sözleri
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Yok Öyle Kararlı Şeyler
Özümden Çok
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Senden duydum kirlenmemiş fikirler
Neydim ne oldum özümden, özümden
Kimler oldum dünümden, günümden
Tek tek sordum
***
Bundan sonra öyleyse bundan dolayı
Ben onu bunu bilmem bunu bilir bunu söylerim, şarkı söylerim zararım olmaz
Birileri var oluyor, kimileri var ölüyorlar, türkü söylüyorlar
Dolmamış günleri, kaçmış trenleri durmaz
***
Koştum koştum def-i bela kabilinden
***
Bundan sonra öyleyse bundan dolayı
Ben onu bunu bilmem bunu bilir bunu söylerim, şarkı söylerim zararım olmaz
Birileri var oluyor, kimileri var ölüyorlar, türkü söylüyorlar
Dolmamış günleri, kaçmış trenleri durmaz