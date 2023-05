Yok Öyle Kararlı Şeyler

Öyle unutsam ki kendimi, bir daha kimse hatırlatmasa Bir rüzgarla esip koklasam geçmişi, baştan alsam Yolların sonundayım, gidemem daha Ve dönemem geri çok uzaktayım *** Her şeyin sebebi yarısında Ben seni buldum kıyısında Yarını meçhul bu yolların Ben sana varıyorum beni sen anla *** Öyle tutsam kendimi, bir daha kimse bırakamasa Yağmur indirse yıkasa geçmişi, baştan alsam Yolların sonundayım gidemem daha Ve dönemem geri çok uzaktayım *** Her şeyin sebebi yarısında Ben seni buldum kıyısında Yarını meçhul bu yolların Ben sana varıyorum beni sen anla *** Her şeyin sebebi yarısında Ben seni buldum kıyısında Yarını meçhul bu yolların Ben sana varıyorum beni sen anla