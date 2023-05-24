Yolların Sonundayım Şarkı Sözleri
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Yok Öyle Kararlı Şeyler
Yolların Sonundayım
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Öyle unutsam ki kendimi, bir daha kimse hatırlatmasa
Bir rüzgarla esip koklasam geçmişi, baştan alsam
Yolların sonundayım, gidemem daha
Ve dönemem geri çok uzaktayım
***
Her şeyin sebebi yarısında
Ben seni buldum kıyısında
Yarını meçhul bu yolların
Ben sana varıyorum beni sen anla
***
Öyle tutsam kendimi, bir daha kimse bırakamasa
Yağmur indirse yıkasa geçmişi, baştan alsam
Yolların sonundayım gidemem daha
Ve dönemem geri çok uzaktayım
***
Her şeyin sebebi yarısında
Ben seni buldum kıyısında
Yarını meçhul bu yolların
Ben sana varıyorum beni sen anla
***
Her şeyin sebebi yarısında
Ben seni buldum kıyısında
Yarını meçhul bu yolların
Ben sana varıyorum beni sen anla