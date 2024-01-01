Yol Project

Sonuna Kadar Şarkı Sözleri
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"Neydim?" diye, sordum yine
Kendi kendime
Duygularım, nedenlerim
Tüm hayallerim
***
Senden öncesi tüm yaşamlarım
Neydi aldandığım?
Çok geride kaldı artık
Acı yalnızlığım
***
Susuz olur, aşsız olur
Aşksız olmaz asla
Duymaz oldum, görmez oldum
Teslimim ben sana
***
Sonuna kadar
Sonuna kadar
Sonuna kadar
Sona kadar
***
"Neydim?" diye, sordum yine
Kendi kendime
Duygularım, nedenlerim
Tüm hayallerim
***
Senden öncesi tüm yaşamlarım
Neydi aldandığım?
Çok geride kaldı artık
Acı yalnızlığım
***
Susuz olur, aşsız olur
Aşksız olmaz asla
Duymaz oldum, görmez oldum
Teslimim ben sana
***
Sonuna kadar
Sonuna kadar
Sonuna kadar
Sona kadar
***
Senden öncesi tüm yaşamlarım
Neydi aldandığım?
Çok geride kaldı artık
Acı yalnızlığım
***
Susuz olur, aşsız olur
Aşksız olmaz asla
Duymaz oldum, görmez oldum
Teslimim ben sana
***
Sonuna kadar
Sonuna kadar
Sonuna kadar
Sona kadar