Yol Project

"Neydim?" diye, sordum yine Kendi kendime Duygularım, nedenlerim Tüm hayallerim *** Senden öncesi tüm yaşamlarım Neydi aldandığım? Çok geride kaldı artık Acı yalnızlığım *** Susuz olur, aşsız olur Aşksız olmaz asla Duymaz oldum, görmez oldum Teslimim ben sana *** Sonuna kadar Sonuna kadar Sonuna kadar Sona kadar *** "Neydim?" diye, sordum yine Kendi kendime Duygularım, nedenlerim Tüm hayallerim *** Senden öncesi tüm yaşamlarım Neydi aldandığım? Çok geride kaldı artık Acı yalnızlığım *** Susuz olur, aşsız olur Aşksız olmaz asla Duymaz oldum, görmez oldum Teslimim ben sana *** Sonuna kadar Sonuna kadar Sonuna kadar Sona kadar *** Senden öncesi tüm yaşamlarım Neydi aldandığım? Çok geride kaldı artık Acı yalnızlığım *** Susuz olur, aşsız olur Aşksız olmaz asla Duymaz oldum, görmez oldum Teslimim ben sana *** Sonuna kadar Sonuna kadar Sonuna kadar Sona kadar