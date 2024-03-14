-
Ay doğdu üzerimize
Veda tepelerinden
Ne kadar mutlu olduk biz
Allah'ın davetinden
***
Ay doğdu üzerimize
Veda tepelerinden
Ne kadar mutlu olduk biz
Allah'ın davetinden
***
Sen güneşsin sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen esenlik ışığısın
Ey sevgili ey rasul
***
Sen güneşsin sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen esenlik ışığısın
Ey sevgili ey rasul
***
Ey yüce seçilen elçi
Bizi davete geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoşgeldin
***
Ey yüce seçilen elçi
Bizi davete geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoşgeldin
***
Ey rasul sana söz verdik
Doğrudan ayrılmayız
Sen ey esenlik yıldızı
Yolundan ayrılmayız
***
Ey rasul sana söz verdik
Doğrudan ayrılmayız
Sen ey esenlik yıldızı
Yolundan ayrılmayız
-
Herkes layığıyla yaşarmış dediler
İşte ben buna tebessüm ederim
Kendi düşen ağlamaz dediler
Ağlar yine ağlar yine düşerim
***
Direnmekten bilenmekten
Kudretli görünmekten
Sabır adı altında
Tanrı ile sözleşmekten
***
Öyle gibi böyle gibi
Çarpılıp bölünmekten
Büründüğüm örtüleri
Ölçüp biçmekten
***
Su akar yolunu bulur
Eğer inanırsan
Tutunur dalına durur
Kabule bırakırsan
***
Dönerim dururum başa
Ahım dağ gibi
İçerim bedenim kadar
Temiz olsa bari
***
Su akar yolunu bulur
Eğer inanırsan
Tutunur dalına durur
Kabule bırakırsan
***
Dönerim dururum başa
Şekil ele tabi
İçerim bedenim kadar
Temiz olsa bari
***
Direnmekten bilenmekten
Kudretli görünmekten
Sabır adı altında
Tanrı ile sözleşmekten
***
Öyle gibi böyle gibi
Çarpılıp bölünmekten
Büründüğüm örtüleri
Ölçüp biçmekten
***
Su akar yolunu bulur
Eğer inanırsan
Tutunur dalına durur
Kabule bırakırsan
***
Dönerim dururum başa
Ahım dağ gibi
İçerim bedenim kadar
Temiz olsa bari
***
Su akar yolunu bulur
Eğer inanırsan
Tutunur dalına durur
Kabule bırakırsan
***
Dönerim dururum başa
Şekil ele tabi
İçerim bedenim kadar
Temiz olsa bari
-
Bu kadarmış bu aşkın miadı
Yaşandı bitti bomboş bir gönül mirası
Yolun açık olsun, budur bunun duası
Yine bak kim oldu rezili, rüsvası
Denenmişim, denemekten geçtim
Yanlışların üzerini örttüm
Yüksek yüksek duvarları ördüm
Son çıkışı kaçırmadım, döndüm (döndüm, döndüm, döndüm)
Sen aşktan ne anlarsın, gitgide batarsın
Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın
Hep söyledim az işittin, sonra sonra anlarsın
Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın
Sen aşktan ne anlarsın, tadımı kaçırırsın
Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın
Benim kıymetimi sen sonra sonra anlarsın
Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın
Denenmişim, denemekten geçtim
Yanlışların üzerini örttüm
Yüksek yüksek duvarları ördüm
Son çıkışı kaçırmadım, döndüm (döndüm, döndüm, döndüm)
Sen aşktan ne anlarsın, gitgide batarsın
Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın
Hep söyledim az işittin, sonra sonra anlarsın
Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın
Sen aşktan ne anlarsın, tadımı kaçırırsın
Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın
Benim kıymetimi sen sonra sonra anlarsın
Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın
Sen aşktan ne anlarsın, gitgide batarsın
Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın
Hep söyledim az işittin, sonra sonra anlarsın
Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın
Sen aşktan ne anlarsın, tadımı kaçırırsın
Kendine iyi bak, ara sıra yazarsın
Benim kıymetimi sen sonra sonra anlarsın
Şimdi nasıl mutluyum görsen inanmazsın
-
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden
Etrafını saranların hepsi gitmeden
Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana
Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden
Etrafını saranların hepsi gitmeden
Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana
Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden
Etrafını saranların hepsi gitmeden
Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana
Haydi, ne duruyorsun? Koşsana aşka
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
***
"Aşk dediğin laftır" derler, sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara
Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra
"Aşk dediğin laftır" diyen, güler karşında
-
Bundan böyle doğum gününü
Kutlarsın tek başına
Hayat ne garip, alıyor elindekileri
Birer, birer
Zaman ne garip, siliyor her şeyi
Teker, teker
Ne eski gücüm kaldı
Ne de aşka inancım
Unut yaşananları
Kalmasın bende aklın
Gerçeği geç anladım
Değmeyen biri için
Neler neler harcadım
Aldırmam gözyaşına
Ne kaldı ki aşk adına
Bundan böyle doğum gününü
Kutlarsın tek başına
Aldırmam gözyaşına
Ne kaldı ki aşk adına
Bundan böyle doğum gününü
Kutlarsın tek başına
Hayat ne garip, alıyor elindekileri
Birer, birer
Zaman ne garip, siliyor her şeyi
Teker, teker
Ne eski gücüm kaldı
Ne de aşka inancım
Unut yaşananları
Kalmasın bende aklın
Gerçeği geç anladım
Değmeyen biri için
Neler neler harcadım
Aldırmam gözyaşına
Ne kaldı ki aşk adına
Bundan böyle doğum gününü
Kutlarsın tek başına
Aldırmam gözyaşına
Ne kaldı ki aşk adına
Bundan böyle doğum gününü
Kutlarsın tek başına
Aldırmam gözyaşına
Aldırmam gözyaşına
Ne kaldı ki aşk adına
Bundan böyle doğum gününü
Kutlarsın tek başına
-
Aşk için her şeyi yapabilirim
Belli olmaz, uçabilirim
Sarhoş kalbim ne yöne çekse giderim
Ha-ah
Aşk için her şeyi yapabilirim
Patron kalbim, ben değilim
Yolu o bilir, bi' saniye durmaz
Şaşmaz
***
[Köprü]
Bana diyorsun ki: "Hayatında biri var mı?"
İşte söylüyorum
Sensin hayatım
Bana soruyorsun: "Kalbinde aşk var mı?"
Sensin, o sensin, benim aşkım
Ah
***
[Nakarat]
Sensiz olmaz, nefes alamıyorum
Tutuldu dilim, bak konuşamıyorum
Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi?
Bu sene seninle evlenelim mi?
Sensiz olmaz, nefes alamıyorum
Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum
Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi?
Bu sene seninle еvlenelim mi? (Ha?)
***
[Köprü]
Bana diyorsun ki: "Hayatında biri var mı?"
İşte söylüyorum
Sеnsin hayatım (Sensin hayatım)
Bana soruyorsun: "Kalbinde aşk var mı?" (Var mı?)
Sensin, o sensin, benim aşkım (Aşkım)
Ah
***
[Nakarat]
Sensiz olmaz, nefes alamıyorum
Tutuldu dilim, bak konuşamıyorum
Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi?
Bu sene seninle evlenelim mi?
Sensiz olmaz, nefes alamıyorum
Tutuldu dilim, ah, konuşamıyorum
Boyutları aşıp Venüs'e gidelim mi?
Bu sene seninle evlenelim mi? (Ha?)
-
Karardı benim dünyam (benim dünyam, benim dünyam)
Bir yüzüme baktın, bir boyun büktün
Sevginin zehrini gönlüme attın, kalbime taktın
Madem ki sonunda ayrılık vardı
Neden beni buldun, beni ağlattın, beni sızlattın?
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Sen değil misin beni terk eden?
Sen değil misin hasret çektiren?
Boynumu büken
Nedir bu hırçınlık?
Nedir ettiğin?
Gel de, bitsin dertlerim
Yeter çektiğim of, benim çektiğim
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
-
Karardı benim dünyam (benim dünyam, benim dünyam)
Bir yüzüme baktın, bir boyun büktün
Sevginin zehrini gönlüme attın, kalbime taktın
Madem ki sonunda ayrılık vardı
Neden beni buldun, beni ağlattın, beni sızlattın?
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Sen değil misin beni terk eden?
Sen değil misin hasret çektiren?
Boynumu büken
Nedir bu hırçınlık?
Nedir ettiğin?
Gel de, bitsin dertlerim
Yeter çektiğim of, benim çektiğim
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
-
Karardı benim dünyam (benim dünyam, benim dünyam)
Bir yüzüme baktın, bir boyun büktün
Sevginin zehrini gönlüme attın, kalbime taktın
Madem ki sonunda ayrılık vardı
Neden beni buldun, beni ağlattın, beni sızlattın?
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Sen değil misin beni terk eden?
Sen değil misin hasret çektiren?
Boynumu büken
Nedir bu hırçınlık?
Nedir ettiğin?
Gel de, bitsin dertlerim
Yeter çektiğim of, benim çektiğim
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Karardı benim dünyam, feryadımı duysana
Kayboldum bir meçhulde, ellerimden tutsana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
Seninki sevgi değil, seninki aşk değil
Seninki gönül oyunu, şu halime baksana
-
Her günüm, seninle başlıyor
Her akşam, kafam bir o kadar karışıyor
Her günüm, seninle başlıyor
Her akşam, kafam bir o kadar karışıyor
Yanılgıya düşmüşüm, yanlızlığa küsmüşüm
Senden önce söylediğim
Aşk şarkıları, yalan
Son bir rica
Sen bizi görme macera
Her bir adımda harcama
Seni sevmekte kolay değil ki
Zaten büyük bir macera
Her bir adımda harcama
Seni sevmekte kolay değil ki
Her günüm, seninle başlıyor
Her akşam, kafam bir o kadar karışıyor
Her günüm, seninle başlıyor
Her akşam, kafam bir o kadar karışıyor
Yanılgıya düşmüşüm, yanlızlığa küsmüşüm
Senden önce söylediğim
Aşk şarkıları, yalan
Son bir rica
Sen bizi görme macera
Her bir adımda harcama
Seni sevmekte kolay değil ki
Zaten büyük bir macera
Her bir adımda harcama
Seni sevmekte kolay değil ki
Sen bizi görme macera
Her bir adımda harcama
Seni sevmekte kolay değil ki
Değil ki
Değil ki
Değil ki
Değil ki
Son bir rica
Sen bizi görme macera
Her bir adımda harcama
Seni sevmekte kolay değil ki
Zaten büyük bir macera
Her bir adımda harcama
Seni sevmekte kolay değil ki
Son bir rica
Sen bizi görme macera
Her bir adımda harcama
Seni sevmekte kolay değil ki
Zaten büyük bir macera
Her bir adımda harcama
Seni sevmekte kolay değil ki