Öyle çok yorgunum ki Çok bezmişim kendimden Dünyayı kırık bulmuşum İçinde bir şey yokmuş Kırmaya bir kalp bulsam İnan hiç dokunamam Tutmaya bir el bulsam Kolumu kaldırıp alamam Of! Demeye halim yok Ah! Demeye dilim yok Bakıp görecek gözüm yok