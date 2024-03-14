Demedim Mi "Güzel âşık, cevrimizi Çekemezsin" demedim mi? "Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin" demedim mi? *** Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah, demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? *** "Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin" demedim mi? "Bu bir rıza lokmasıdır Yiyemezsin" demedim mi? *** Yemeyenler kalır naçar Gözlerinden kanlar saçar "Bu bir demdir, gelir geçer Duyamazsın" demedim mi? *** Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah, demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? *** "Bu bir demdir, gelir geçer Duyamazsın" demedim mi? "Bu bir demdir, gelir geçer Duyamazsın" demedim mi?

Niçin Ağlarsın Sen burda garip mi kaldın Niçin ağlarsın ey bülbül Yorulup iz mi yanıldın Niçin ağlarsın ey bülbül Sen burda garip mi kaldın Niçin ağlarsın ey bülbül Yorulup iz mi yanıldın Niçin ağlarsın ey bülbül *** Karlı dağları mı aştın Derin ırmaklar mı geçtin Yârinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın ey bülbül Karlı dağları mı aştın Derin ırmaklar mı geçtin Yârinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın ey bülbül *** Niçin ağlarsın ey bülbül Niçin ağlarsın ey bülbül Niçin ağlarsın ey bülbül *** Bilirim âşıksın virde Cünunun var gayet serde Şu sinemde olan derde Bir de sen dert katma bülbül *** Yunus vücudun pak derken Cihanda mislin yok derken Seher vakti "Hakk Hakk" derken Beni de unutma bülbül *** Hey ne yavuz inilersin Benim derdim yenilersin Dostu görmek mi dilersin Niçin ağlarsın ey bülbül Hey ne yavuz inilersin Benim derdim yenilersin Dostu görmek mi dilersin Niçin ağlarsın ey bülbül *** Karlı dağları mı aştın Derin ırmaklar mı geçtin Yârinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın ey bülbül Karlı dağları mı aştın Derin ırmaklar mı geçtin Yârinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın ey bülbül *** Niçin ağlarsın ey bülbül Niçin ağlarsın ey bülbül Niçin ağlarsın ey bülbül

Dağlar İle Taşlar İle Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni *** Gök yüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile Elimdeki âsa ile, çağırayım Mevlam seni Elimdeki âsa ile, çağırayım Mevlam seni *** Yunus okur diller ile, Hakkı seven kullar ile Ol fahri bilenler ile, çağırayım Mevlam seni Ol fahri bilenler ile, çağırayım Mevlam seni

Uyan Ey Gözlerim Uyan ey gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gozlerim uyan, Azrail'in kastı canadır inan, Uyan ey gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gözlerim uyan. *** Seherde uyanırlar cümle kuşlar, Kendi dillerince tesbihe başlar, Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar, uyan ey gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Seyreyle Güzel Seyreyle güzel, kudreti Mevlâ'm Neler eyler canan canan Seyreyle güzel, kudreti Mevlâ'm Neler eyler canan canan *** Allah'a sığın ki adil rabbim neler eyler? Allah'a sığın ki adil rabbim neler eyler? *** Meyledemem ki başkasına Tövbeler olsun canan canan Meyledemem ki başkasına Tövbeler olsun canan canan *** Hem yüzleri dost özleri düşmandan usandım Hem yüzleri dost özleri düşmandan usandım *** Lutfi der ki bu ilahî dergahta Sebat et canan canan Lütfi der ki bu ilahî dergahta Sebat et canan canan *** Nazlı niyaz et Hakk'a tevek ki neler eyler? Nazlı niyaz et Hakk'a tevek ki neler eyler?

Erler Demine Erler demine destur alalım Erler demine destur alalım Pervaneye bak ibret alalım Pervaneye bak ibret alalım Aşkın ateşine gel bir yanalım Aşkın ateşine gel bir yanalım Pervaneye bak ibret alalım Pervaneye bak ibret alalım *** Dost, dost, dost, dost Dost, dost, dost, dost *** Devrana girip seyran edelim Devrana girip seyran edelim Eyvaaah! Demeden Allah diyelim La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, hû *** Günler geceler durmaz geçiyor Günler geceler durmaz geçiyor Sermayen olan ömrün bitiyor Sermayen olan ömrün bitiyor Bülbüllere bak figan ediyor Bülbüllere bak figan ediyor Ey gonca açıl mevsim geçiyor Ey gonca açıl mevsim geçiyor *** Dost, dost, dost, dost Dost, dost, dost, dost *** Devrana girip seyran edelim Devrana girip seyran edelim Eyvaaah! Demeden Allah diyelim La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, hû *** La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, hû

Ay Doğdu Üzerimize Ay doğdu üzerimize Veda tepelerinden Ne kadar mutlu olduk biz Allah'ın davetinden *** Ay doğdu üzerimize Veda tepelerinden Ne kadar mutlu olduk biz Allah'ın davetinden *** Sen güneşsin sen aysın Sen nur üstüne nursun Sen esenlik ışığısın Ey sevgili ey rasul *** Sen güneşsin sen aysın Sen nur üstüne nursun Sen esenlik ışığısın Ey sevgili ey rasul *** Ey yüce seçilen elçi Bizi davete geldin Sen bu şehre şeref verdin Ey sevgili hoşgeldin *** Ey yüce seçilen elçi Bizi davete geldin Sen bu şehre şeref verdin Ey sevgili hoşgeldin *** Ey rasul sana söz verdik Doğrudan ayrılmayız Sen ey esenlik yıldızı Yolundan ayrılmayız *** Ey rasul sana söz verdik Doğrudan ayrılmayız Sen ey esenlik yıldızı Yolundan ayrılmayız

Hak Bir Gönül Verdi Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur, Bir dem gelir şâdân olur, bir dem gelir giryan olur, *** Bir dem sanırsın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi, Bir dem beşâretten doğar, hoş bağ ile bostan olur, Hey, hey, hoş bağ ile bostan olur dost. *** Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar, Bir dem girer kibr evine, Fir’avn ile Haman olur, *** Bir dem döner Cebrail’e, rahmet saçar her mahfile, Bir dem gelir gümrah olur, aşık Yunus hayran olur. Hey, hey, aşık Yunus hayran olur dost.