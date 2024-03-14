Erler Demine Şarkı Sözleri
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Erler demine destur alalım
Erler demine destur alalım
Pervaneye bak ibret alalım
Pervaneye bak ibret alalım
Aşkın ateşine gel bir yanalım
Aşkın ateşine gel bir yanalım
Pervaneye bak ibret alalım
Pervaneye bak ibret alalım
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Dost, dost, dost, dost
Dost, dost, dost, dost
***
Devrana girip seyran edelim
Devrana girip seyran edelim
Eyvaaah!
Demeden Allah diyelim
La ilahe illallah
La ilahe illallah
La ilahe illallah, hû
***
Günler geceler durmaz geçiyor
Günler geceler durmaz geçiyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Bülbüllere bak figan ediyor
Bülbüllere bak figan ediyor
Ey gonca açıl mevsim geçiyor
Ey gonca açıl mevsim geçiyor
***
Dost, dost, dost, dost
Dost, dost, dost, dost
***
Devrana girip seyran edelim
Devrana girip seyran edelim
Eyvaaah!
Demeden Allah diyelim
La ilahe illallah
La ilahe illallah
La ilahe illallah, hû
***
La ilahe illallah
La ilahe illallah
La ilahe illallah, hû