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Yolcular Erler Demine Erler Demine Erler demine destur alalım Erler demine destur alalım Pervaneye bak ibret alalım Pervaneye bak ibret alalım Aşkın ateşine gel bir yanalım Aşkın ateşine gel bir yanalım Pervaneye bak ibret alalım Pervaneye bak ibret alalım *** Dost, dost, dost, dost Dost, dost, dost, dost *** Devrana girip seyran edelim Devrana girip seyran edelim Eyvaaah! Demeden Allah diyelim La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, hû *** Günler geceler durmaz geçiyor Günler geceler durmaz geçiyor Sermayen olan ömrün bitiyor Sermayen olan ömrün bitiyor Bülbüllere bak figan ediyor Bülbüllere bak figan ediyor Ey gonca açıl mevsim geçiyor Ey gonca açıl mevsim geçiyor *** Dost, dost, dost, dost Dost, dost, dost, dost *** Devrana girip seyran edelim Devrana girip seyran edelim Eyvaaah! Demeden Allah diyelim La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, hû *** La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, hû Tüm Şarkıları