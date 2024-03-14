-
Gel gel yanalım
Gel gel yanalım
Ateş-i aşka canım
Ateş-i aşka
Şule verelim
Şule verelim
Ateş-i aşka canım
Ateş-i aşka
***
Evvel aldandım
Evvel aldandım
Pek kolay sandım canım
Pek kolay sandım
Yandıkça yandım
Yandıkça yandim
Ateş-i aşka canım
Ateş-i aşka
***
Ey Yüce Rabbim
Ey Yüce Rabbim
Affet günahım canım
Affet günahım
Yanmaktı kârım
Yanmaktı kârim
Ateş-i aşka canım
Ateş-i aşka
***
Seyyid Nesimi
Seyyid Nesimi
Terk eyle resmi canım
Terk eyle resmi
Yandır bu cismi
Yandır bu cismi
Ateş-i aşka canim
Ateş-i aşka
-
Sen burda garip mi kaldın
Niçin ağlarsın ey bülbül
Yorulup iz mi yanıldın
Niçin ağlarsın ey bülbül
Sen burda garip mi kaldın
Niçin ağlarsın ey bülbül
Yorulup iz mi yanıldın
Niçin ağlarsın ey bülbül
***
Karlı dağları mı aştın
Derin ırmaklar mı geçtin
Yârinden ayrı mı düştün
Niçin ağlarsın ey bülbül
Karlı dağları mı aştın
Derin ırmaklar mı geçtin
Yârinden ayrı mı düştün
Niçin ağlarsın ey bülbül
***
Niçin ağlarsın ey bülbül
Niçin ağlarsın ey bülbül
Niçin ağlarsın ey bülbül
***
Bilirim âşıksın virde
Cünunun var gayet serde
Şu sinemde olan derde
Bir de sen dert katma bülbül
***
Yunus vücudun pak derken
Cihanda mislin yok derken
Seher vakti "Hakk Hakk" derken
Beni de unutma bülbül
***
Hey ne yavuz inilersin
Benim derdim yenilersin
Dostu görmek mi dilersin
Niçin ağlarsın ey bülbül
Hey ne yavuz inilersin
Benim derdim yenilersin
Dostu görmek mi dilersin
Niçin ağlarsın ey bülbül
***
Karlı dağları mı aştın
Derin ırmaklar mı geçtin
Yârinden ayrı mı düştün
Niçin ağlarsın ey bülbül
Karlı dağları mı aştın
Derin ırmaklar mı geçtin
Yârinden ayrı mı düştün
Niçin ağlarsın ey bülbül
***
Niçin ağlarsın ey bülbül
Niçin ağlarsın ey bülbül
Niçin ağlarsın ey bülbül
-
"Güzel âşık, cevrimizi
Çekemezsin" demedim mi?
"Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin" demedim mi?
***
Demedim mi, demedim mi?
Gönül sana söylemedim mi?
Ah, demedim mi, demedim mi?
Gönül sana söylemedim mi?
***
"Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin" demedim mi?
"Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin" demedim mi?
***
Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
"Bu bir demdir, gelir geçer
Duyamazsın" demedim mi?
***
Demedim mi, demedim mi?
Gönül sana söylemedim mi?
Ah, demedim mi, demedim mi?
Gönül sana söylemedim mi?
***
"Bu bir demdir, gelir geçer
Duyamazsın" demedim mi?
"Bu bir demdir, gelir geçer
Duyamazsın" demedim mi?
-
Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni
Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni
Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni
***
Gök yüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile
Elimdeki âsa ile, çağırayım Mevlam seni
Elimdeki âsa ile, çağırayım Mevlam seni
***
Yunus okur diller ile, Hakkı seven kullar ile
Ol fahri bilenler ile, çağırayım Mevlam seni
Ol fahri bilenler ile, çağırayım Mevlam seni
-
Uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gozlerim uyan,
Azrail'in kastı canadır inan,
Uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.
***
Seherde uyanırlar cümle kuşlar,
Kendi dillerince tesbihe başlar,
Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar,
uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.
-
Seyreyle güzel, kudreti Mevlâ'm
Neler eyler canan canan
Seyreyle güzel, kudreti Mevlâ'm
Neler eyler canan canan
***
Allah'a sığın ki adil rabbim neler eyler?
Allah'a sığın ki adil rabbim neler eyler?
***
Meyledemem ki başkasına
Tövbeler olsun canan canan
Meyledemem ki başkasına
Tövbeler olsun canan canan
***
Hem yüzleri dost özleri düşmandan usandım
Hem yüzleri dost özleri düşmandan usandım
***
Lutfi der ki bu ilahî dergahta
Sebat et canan canan
Lütfi der ki bu ilahî dergahta
Sebat et canan canan
***
Nazlı niyaz et Hakk'a tevek ki neler eyler?
Nazlı niyaz et Hakk'a tevek ki neler eyler?
-
Erler demine destur alalım
Erler demine destur alalım
Pervaneye bak ibret alalım
Pervaneye bak ibret alalım
Aşkın ateşine gel bir yanalım
Aşkın ateşine gel bir yanalım
Pervaneye bak ibret alalım
Pervaneye bak ibret alalım
***
Dost, dost, dost, dost
Dost, dost, dost, dost
***
Devrana girip seyran edelim
Devrana girip seyran edelim
Eyvaaah!
Demeden Allah diyelim
La ilahe illallah
La ilahe illallah
La ilahe illallah, hû
***
Günler geceler durmaz geçiyor
Günler geceler durmaz geçiyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Bülbüllere bak figan ediyor
Bülbüllere bak figan ediyor
Ey gonca açıl mevsim geçiyor
Ey gonca açıl mevsim geçiyor
***
Dost, dost, dost, dost
Dost, dost, dost, dost
***
Devrana girip seyran edelim
Devrana girip seyran edelim
Eyvaaah!
Demeden Allah diyelim
La ilahe illallah
La ilahe illallah
La ilahe illallah, hû
***
La ilahe illallah
La ilahe illallah
La ilahe illallah, hû
-
Ay doğdu üzerimize
Veda tepelerinden
Ne kadar mutlu olduk biz
Allah'ın davetinden
***
Ay doğdu üzerimize
Veda tepelerinden
Ne kadar mutlu olduk biz
Allah'ın davetinden
***
Sen güneşsin sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen esenlik ışığısın
Ey sevgili ey rasul
***
Sen güneşsin sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen esenlik ışığısın
Ey sevgili ey rasul
***
Ey yüce seçilen elçi
Bizi davete geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoşgeldin
***
Ey yüce seçilen elçi
Bizi davete geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoşgeldin
***
Ey rasul sana söz verdik
Doğrudan ayrılmayız
Sen ey esenlik yıldızı
Yolundan ayrılmayız
***
Ey rasul sana söz verdik
Doğrudan ayrılmayız
Sen ey esenlik yıldızı
Yolundan ayrılmayız
-
Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur,
Bir dem gelir şâdân olur, bir dem gelir giryan olur,
***
Bir dem sanırsın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi,
Bir dem beşâretten doğar, hoş bağ ile bostan olur,
Hey, hey, hoş bağ ile bostan olur dost.
***
Bir dem gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar,
Bir dem girer kibr evine, Fir’avn ile Haman olur,
***
Bir dem döner Cebrail’e, rahmet saçar her mahfile,
Bir dem gelir gümrah olur, aşık Yunus hayran olur.
Hey, hey, aşık Yunus hayran olur dost.