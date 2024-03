Gül kokulu, gül yüzlü yâr Sana derin hasretim var Bu gönül aşkınla yanar Bu can sana feda olsun *** İbadettir seni sevmek Şefkatinle şereflenmek Sevdamdır yolundan gitmek Bu can sana feda olsun *** Ol mübarek yüzün görsem Bastığın toprağı öpsem Azadsız bir kölen olsam Bu can sana feda olsun *** Sana olsun yüce sultan Binlerce salât-û selam Kabul eyle aciz kuldan Bu can sana feda olsun Kabul eyle aciz kuldan Bu can sana feda olsun