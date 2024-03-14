Seçkin İlahiler 2 Şarkı Sözleri
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Yolcular
Seçkin İlahiler 2
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Ey rahmeti bol Allah'ım
Günahımla geldim sana
İsyan ile geldim sana
***
Ben işledim çokca günah
İsyan ile geldim sana
Günahımla geldim sana
Günahımla geldim sana
İsyan ile geldim sana
***
Senin adın Gaffar iken
Ayıp örten Settar iken
Kime gidem sen var iken
Günahımla geldim sana
İsyan ile geldim sana
-
Ben ağlarım yare yare
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne divane
Gel gör beni aşk neyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
***
Gah tozarım yollar gibi
Gah eserim yeller gibi
Gah coşarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
***
Gurbet elinde yürürüm
Dostu düşünde görürüm
Uyanıp mecnun olurum
Gel gör beni aşk neyledi
***
Gel gör beni beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi
-
Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır?
Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır?
Çiçek der ey derviş baba, annem babam topraktır
Çiçek der ey derviş baba, annem babam topraktır
***
حقا لا إله إلا الله, الله
لا إله إلا الله
حقا لا إله إلا الله, الله
لا إله إلا الله
***
Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır?
Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır?
Çiçek der ey derviş baba, ölümsüz yer var mıdır?
Çiçek der ey derviş baba, ölümsüz yer var mıdır?
***
حقا لا إله إلا الله, الله
لا إله إلا الله
حقا لا إله إلا الله, الله
لا إله إلا الله
***
Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin?
Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin?
Çiçek der ey derviş baba, sen Yunus değil misin?
Çiçek der ey derviş baba, sen Yunus değil misin?
***
حقا لا إله إلا الله, الله
لا إله إلا الله
حقا لا إله إلا الله, الله
لا إله إلا الله
-
Gül kokulu, gül yüzlü yâr
Sana derin hasretim var
Bu gönül aşkınla yanar
Bu can sana feda olsun
***
İbadettir seni sevmek
Şefkatinle şereflenmek
Sevdamdır yolundan gitmek
Bu can sana feda olsun
***
Ol mübarek yüzün görsem
Bastığın toprağı öpsem
Azadsız bir kölen olsam
Bu can sana feda olsun
***
Sana olsun yüce sultan
Binlerce salât-û selam
Kabul eyle aciz kuldan
Bu can sana feda olsun
Kabul eyle aciz kuldan
Bu can sana feda olsun
-
Huuu Huuu Huuu Hû
Huuu Huuu Huuu Hû
Hû
Hû
Hû Hû Hû Hû Hû Hû Hû Hû
***
Hû Dâim Hû
Hû Devran Hû
Hû Settar Hû
Hû Cebbar Hû
***
Hûuu Hûuu
***
Hû Dâim Hû
Hû Devran Hû
Hû Settar Hû
Hû Cebbar Hû
***
Hû Huuu Hû Hû
Hû Huuu Hû Hû
***
Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah
***
Huuu Huuu Huuu Hû
Allah
Allah
Allah Allah Allah
Allah
Allah
Allah Allah Allah
***
Allah Allah Allah Allah Allah Allaah Hûuu
Hûuu Hûuu
Hûuu
***
Dâim Hû
Hû Devran Hû
Hû Settar Hû
Hû Cebbar Hû
***
Hû Rahman Hû
Hû Hannan Hû
Hû Mennan Hû
Hû Deyyan Hû
***
Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah
Huuu Huuu Huuu Hû
***
Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah
Huuu Huuu Huuu Hû
-
Şol cennet'in ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu
***
Ne dilersen Hakk'tan dile
Kılavuz ol doğru yola
Bülbül âşık olmuş güle
Öter Allah deyu deyu
Bülbül âşık olmuş güle
Öter Allah deyu deyu
***
Hakk'a âşık olan kişi
Akar gözlerinin yaşı
Nurla dolar içi dışı
Söyler Allah deyu deyu
Nurla dolar içi dışı
Söyler Allah deyu deyu
***
Âşık Yunus var yârına
Koma bugünü yarına
Yarın Hakk'ın divânına
Varam Allah deyu deyu
Yarın Hakk'ın divânına
Varam Allah deyu deyu
-
Kâbenin yolları bölük bölüktür
Kâbenin yolları bölük bölüktür
Benim yüreciğim delik deliktir
Benim yüreciğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
***
Canım Kâbem varsam sana
Elim yüzüm sürsem sana
Canım Kâbem varsam sana
Elim yüzüm sürsem sana
***
Eşim dostum yüklesinler yükümü
Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helal etsin hakkını
Komşularım helal etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını
Görmez oldum ırak ile yakını
***
Canım Kâbem varsam sana
Elim yüzüm sürsem sana
Canım Kâbem varsam sana
Elim yüzüm sürsem sana
***
Kısmet eyle ya Mevla bize Kâbeyi
Kısmet eyle ya Mevla bize Kâbeyi
Mübarek toprağa yüzüm sürmeyi
Mübarek toprağa yüzüm sürmeyi
Nasib eyle ya Mevla varıp gelmeyi
Nasib eyle ya Mevla varıp gelmeyi
***
Canım Kâbem varsam sana
Elim yüzüm sürsem sana
Canım Kâbem varsam sana
Elim yüzüm sürsem sana
-
Hakk'ın habibinin sevgili dostu
Hakk'ın habibinin sevgili dostu
Yemen illerinde Veysel Karani
Yemen illerinde Veysel Karani
***
Söylemez yalanı, yemez haramı
Söylemez yalanı, yemez haramı
Yemen illerinde Veysel Karani
Yemen illerinde Veysel Karani
***
Annesinden destur aldı durmadı
Annesinden destur aldı durmadı
Kâbe yollarını geçti boyladı
Kâbe yollarını geçti boyladı
***
Vardı ol Resûl'ü, evde bulmadı
Vardı ol Resûl'ü, evde bulmadı
Yemen illerinde Veysel Karani
Yemen illerinde Veysel Karani