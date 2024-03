Seyreyle güzel, kudreti Mevlâ'm Neler eyler canan canan Seyreyle güzel, kudreti Mevlâ'm Neler eyler canan canan *** Allah'a sığın ki adil rabbim neler eyler? Allah'a sığın ki adil rabbim neler eyler? *** Meyledemem ki başkasına Tövbeler olsun canan canan Meyledemem ki başkasına Tövbeler olsun canan canan *** Hem yüzleri dost özleri düşmandan usandım Hem yüzleri dost özleri düşmandan usandım *** Lutfi der ki bu ilahî dergahta Sebat et canan canan Lütfi der ki bu ilahî dergahta Sebat et canan canan *** Nazlı niyaz et Hakk'a tevek ki neler eyler? Nazlı niyaz et Hakk'a tevek ki neler eyler?