Niçin Ağlarsın Sen burda garip mi kaldın Niçin ağlarsın ey bülbül Yorulup iz mi yanıldın Niçin ağlarsın ey bülbül Sen burda garip mi kaldın Niçin ağlarsın ey bülbül Yorulup iz mi yanıldın Niçin ağlarsın ey bülbül *** Karlı dağları mı aştın Derin ırmaklar mı geçtin Yârinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın ey bülbül Karlı dağları mı aştın Derin ırmaklar mı geçtin Yârinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın ey bülbül *** Niçin ağlarsın ey bülbül Niçin ağlarsın ey bülbül Niçin ağlarsın ey bülbül *** Bilirim âşıksın virde Cünunun var gayet serde Şu sinemde olan derde Bir de sen dert katma bülbül *** Yunus vücudun pak derken Cihanda mislin yok derken Seher vakti "Hakk Hakk" derken Beni de unutma bülbül *** Hey ne yavuz inilersin Benim derdim yenilersin Dostu görmek mi dilersin Niçin ağlarsın ey bülbül Hey ne yavuz inilersin Benim derdim yenilersin Dostu görmek mi dilersin Niçin ağlarsın ey bülbül *** Karlı dağları mı aştın Derin ırmaklar mı geçtin Yârinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın ey bülbül Karlı dağları mı aştın Derin ırmaklar mı geçtin Yârinden ayrı mı düştün Niçin ağlarsın ey bülbül *** Niçin ağlarsın ey bülbül Niçin ağlarsın ey bülbül Niçin ağlarsın ey bülbül

Biri Bana Gelsin Saçmalama nolur çare çok nasıl gidersin İstediğin her şey sanki yok değer mi dersin Başkaları bilmez görmez o nasıl bir duygu Al elini kalbime bir koy işte gerçek bu *** Her yer soğuk hep karanlık Kendi kendime tarifsiz Ayrılmamız çok gereksiz Şimdi uzaktan sebepsiz *** Biri bana gelsin o da sensin Beni kırmış olsan da İkimizde aşık bir tek farkla Benimki senden biraz fazla

Bizim Şarkımız Dönmez olsun dönmez olsun Sensiz bu dünya dönmez olsun Sönmez olsun sönmez olsun İçimdeki ateş sönmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun aşkıma son söz olsun Gönlümün pınarında adın ceylanım olsun *** Görmez olsun görmez olsun Sensiz bu gözler görmez olsun Geçmez olsun geçmez olsun Sensiz bu ömrüm geçmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun, aşkıma son söz olsun Gönlümün pınarında adın ceylanım olsun

Gül ki Bu sabah, yerini kimler almış Diye düşündüm kalktığımda Hiçbiri seni, hiçbiri beni Hiçbiri bizi anlamamış *** Bu sabah telefonu hiç açmadım Çaldı durdu aldırmadım Hiçbişey seni, seni düşünmemi Engellemez ben anladım bu sabah *** Gül ki sevgilim gül ki gözlerin Solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha Arşa çıksın nağmelerin *** Bu sabah adını boş kâğıtlara Yazdım astım duvarlara Ben bir tek seni eski günleri İsterim canım anlasana *** Bu sabah yatağın boş kısmını Resimlerinle süsledim Gördün halimi anla derdimi Ne olur dön çok özledim bu sabah

Son Aşkım Sensiz yalnızlığı, anlamsızlığı Tadı olmadan ömrün, umutsuzluğumu gördüm. Dokunduğum hiçbir tende kokun yok, Aradığım mutluluğu gözlerinde buldum. *** Yaralarım artık uzakta bir yerde, Sessizce küllenip savruluyor. *** Sen son aşkım, son ümidim olacaksın Kalbimde her zaman tek kalacaksın, Ruhum dudaklarında hayat buluyor, Yaşadığım en büyük aşk sen olacaksın.