Senden sana yollar açtım Hep ufuklarda dolaştım Senden sana yollar açtım Hep ufuklarda dolaştım Ben beni kıyına attım *** Sana geldim ey sevgili Sana geldim ey sevgili Sensin gönlüme teselli Sana geldim *** Kapındayım rüya değil Yanındayım hülya değil Seninleyim hayal değil Sana geldim ey sevgili *** Kapındayım rüya değil Yanındayım hülya değil Seninleyim hayal değil Sana geldim ey sevgili Sana geldim *** Sallallâhu Alâ Muhammed Sallallâhu Alâ Muhammed Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem Sallallâhu Alâ Muhammed Sallallâhu Alâ Muhammed Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem *** Aşkın nârı ile yandım Yandıkça hep seni andım Aşkın nârı ile yandım Yandıkça hep seni andım Susuzum bir sana kaldım *** Sana geldim ey sevgili Sana geldim ey sevgili Sensin gönlüme teselli Sana geldim *** Kapındayım rüya değil Yanındayım hülya değil Seninleyim hayal değil Sana geldim ey sevgili *** Kapındayım rüya değil Yanındayım hülya değil Seninleyim hayal değil Sana geldim ey sevgili Sana geldim *** Sallallâhu Alâ Muhammed Sallallâhu Alâ Muhammed Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem Sallallâhu Alâ Muhammed Sallallâhu Alâ Muhammed Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem