Seçkin İlahiler 3 Şarkı Sözleri
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Yolcular
Seçkin İlahiler 3
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Senden sana yollar açtım
Hep ufuklarda dolaştım
Senden sana yollar açtım
Hep ufuklarda dolaştım
Ben beni kıyına attım
***
Sana geldim ey sevgili
Sana geldim ey sevgili
Sensin gönlüme teselli
Sana geldim
***
Kapındayım rüya değil
Yanındayım hülya değil
Seninleyim hayal değil
Sana geldim ey sevgili
***
Kapındayım rüya değil
Yanındayım hülya değil
Seninleyim hayal değil
Sana geldim ey sevgili
Sana geldim
***
Sallallâhu Alâ Muhammed
Sallallâhu Alâ Muhammed
Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem
Sallallâhu Alâ Muhammed
Sallallâhu Alâ Muhammed
Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem
***
Aşkın nârı ile yandım
Yandıkça hep seni andım
Aşkın nârı ile yandım
Yandıkça hep seni andım
Susuzum bir sana kaldım
***
Sana geldim ey sevgili
Sana geldim ey sevgili
Sensin gönlüme teselli
Sana geldim
***
Kapındayım rüya değil
Yanındayım hülya değil
Seninleyim hayal değil
Sana geldim ey sevgili
***
Kapındayım rüya değil
Yanındayım hülya değil
Seninleyim hayal değil
Sana geldim ey sevgili
Sana geldim
***
Sallallâhu Alâ Muhammed
Sallallâhu Alâ Muhammed
Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem
Sallallâhu Alâ Muhammed
Sallallâhu Alâ Muhammed
Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem
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Yemmim Nahvel Medine Tera’l-Envar
Vagsud himama bina taha’l-Muhtar
Yemmim Nahvel Medine Tera’l-Envar
Vagsud himama bina taha’l-Muhtar
Ey Allahım sana sundum elimi
Bizi ol dost Muhammed’den ayırma
Gayrı kime arz edeyim halimi
Bizi ol dost Muhammed’den ayırma
***
Yemmim Nahvel Medine Tera’l-Envar
Vagsud himama bina taha’l-Muhtar
Yemmim Nahvel Medine Tera’l-Envar
Vagsud himama bina taha’l-Muhtar
Enbiya Evliya çıkar köşküne,
Mest olurlar amber ile miskine,
İmam-ı Hüseynin demi aşkına,
Bizi ol dost Muhammed’den ayırma