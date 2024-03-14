Sarı Çiçek Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek der ey derviş baba, annem babam topraktır Çiçek der ey derviş baba, annem babam topraktır *** حقا لا إله إلا الله, الله لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله, الله لا إله إلا الله *** Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Çiçek der ey derviş baba, ölümsüz yer var mıdır? Çiçek der ey derviş baba, ölümsüz yer var mıdır? *** حقا لا إله إلا الله, الله لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله, الله لا إله إلا الله *** Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Çiçek der ey derviş baba, sen Yunus değil misin? Çiçek der ey derviş baba, sen Yunus değil misin? *** حقا لا إله إلا الله, الله لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله, الله لا إله إلا الله

Günahımla Geldim Sana Ey rahmeti bol Allah'ım Günahımla geldim sana İsyan ile geldim sana *** Ben işledim çokca günah İsyan ile geldim sana Günahımla geldim sana Günahımla geldim sana İsyan ile geldim sana *** Senin adın Gaffar iken Ayıp örten Settar iken Kime gidem sen var iken Günahımla geldim sana İsyan ile geldim sana

Gel Gör Beni Ben ağlarım yare yare Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi *** Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi *** Gah tozarım yollar gibi Gah eserim yeller gibi Gah coşarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi *** Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi *** Gurbet elinde yürürüm Dostu düşünde görürüm Uyanıp mecnun olurum Gel gör beni aşk neyledi *** Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi

Gül Yüzlü Gül kokulu, gül yüzlü yâr Sana derin hasretim var Bu gönül aşkınla yanar Bu can sana feda olsun *** İbadettir seni sevmek Şefkatinle şereflenmek Sevdamdır yolundan gitmek Bu can sana feda olsun *** Ol mübarek yüzün görsem Bastığın toprağı öpsem Azadsız bir kölen olsam Bu can sana feda olsun *** Sana olsun yüce sultan Binlerce salât-û selam Kabul eyle aciz kuldan Bu can sana feda olsun Kabul eyle aciz kuldan Bu can sana feda olsun

Hu Zikri Huuu Huuu Huuu Hû Huuu Huuu Huuu Hû Hû Hû Hû Hû Hû Hû Hû Hû Hû Hû *** Hû Dâim Hû Hû Devran Hû Hû Settar Hû Hû Cebbar Hû *** Hûuu Hûuu *** Hû Dâim Hû Hû Devran Hû Hû Settar Hû Hû Cebbar Hû *** Hû Huuu Hû Hû Hû Huuu Hû Hû *** Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah *** Huuu Huuu Huuu Hû Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah *** Allah Allah Allah Allah Allah Allaah Hûuu Hûuu Hûuu Hûuu *** Dâim Hû Hû Devran Hû Hû Settar Hû Hû Cebbar Hû *** Hû Rahman Hû Hû Hannan Hû Hû Mennan Hû Hû Deyyan Hû *** Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Huuu Huuu Huuu Hû *** Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Huuu Huuu Huuu Hû

Şol Cennetin Irmakları Şol cennet'in ırmakları Akar Allah deyu deyu Cennet bağının gülleri Kokar Allah deyu deyu Cennet bağının gülleri Kokar Allah deyu deyu *** Ne dilersen Hakk'tan dile Kılavuz ol doğru yola Bülbül âşık olmuş güle Öter Allah deyu deyu Bülbül âşık olmuş güle Öter Allah deyu deyu *** Hakk'a âşık olan kişi Akar gözlerinin yaşı Nurla dolar içi dışı Söyler Allah deyu deyu Nurla dolar içi dışı Söyler Allah deyu deyu *** Âşık Yunus var yârına Koma bugünü yarına Yarın Hakk'ın divânına Varam Allah deyu deyu Yarın Hakk'ın divânına Varam Allah deyu deyu

Kabenin Yolları Kâbenin yolları bölük bölüktür Kâbenin yolları bölük bölüktür Benim yüreciğim delik deliktir Benim yüreciğim delik deliktir Dünya dedikleri bir gölgeliktir Dünya dedikleri bir gölgeliktir *** Canım Kâbem varsam sana Elim yüzüm sürsem sana Canım Kâbem varsam sana Elim yüzüm sürsem sana *** Eşim dostum yüklesinler yükümü Eşim dostum yüklesinler yükümü Komşularım helal etsin hakkını Komşularım helal etsin hakkını Görmez oldum ırak ile yakını Görmez oldum ırak ile yakını *** Canım Kâbem varsam sana Elim yüzüm sürsem sana Canım Kâbem varsam sana Elim yüzüm sürsem sana *** Kısmet eyle ya Mevla bize Kâbeyi Kısmet eyle ya Mevla bize Kâbeyi Mübarek toprağa yüzüm sürmeyi Mübarek toprağa yüzüm sürmeyi Nasib eyle ya Mevla varıp gelmeyi Nasib eyle ya Mevla varıp gelmeyi *** Canım Kâbem varsam sana Elim yüzüm sürsem sana Canım Kâbem varsam sana Elim yüzüm sürsem sana