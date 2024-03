Yonca Evcimik

7/24 Ama yine haklıyım, farklıyım Uğraştım görüyorsun Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim *** Vallahi beceririm sandım Alınma, kişisel değil bu tavrım Rahatsız biraz aklım Gel gör ki Yararsız buna aşkın *** Ama yine haklıyım, farklıyım Uğraştım görüyorsun Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim *** Vallahi beceririm sandım Alınma, kişisel değil bu tavrım Rahatsız biraz aklım Gel gör ki Yararsız buna aşkın *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Ama yine haklıyım, farklıyım Uğraştım görüyorsun Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim *** Vallahi beceririm sandım Alınma, kişisel değil bu tavrım Rahatsız biraz aklım Gel gör ki Yararsız buna aşkın *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24

Bir Dadaş Ben soğuk memleketin sıcak yüreği Sen garip gönlümün güzel meleği Ben soğuk memleketin sıcak yüreği Sen garip gönlümün güzel meleği *** Sen hayatımın beklenen dileği Gönlümün gülü Hoş geldin, hoş geldin *** Her koşulda yoldaş gibi, sırdaşız arkadaş gibi Ölene dek yanındayım, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Evimiz mabettir bana, aşkın muhabbettir bana Sevmek ibadettir bana, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın Eminim son kararımsın, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim Her görüşte hac ederim bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Ben karlı tepelerin yalnız kartalı Sen rüyalarımın peri masalı Ben karlı tepelerin yalnız kartalı Sen rüyalarımın peri masalı *** Dünyama can geldi seni bulalı Gönlümün gülü Hoş geldin, hoş geldin *** Her koşulda yoldaş gibi, sırdaşım arkadaş gibi Ölene dek yanındayım, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Evimiz mabettir bana, aşkın muhabbettir bana Sevmek ibadettir bana, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın Eminim son kararımsın, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim Her görüşte hac ederim bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi

Bizim Esrarımız Cana bizim esrarımız imlalara sığmaz Yanılsa da bende biri işalara sığmaz Gözlerimden ceyhun eden dane -i aşkın Bir katredir amma yedi deryalara sığmaz Aşıkta olan der-ü alem hicr ile gam Neşr olsa eğer dağlara sahralara sağmaz Bu hikmeti bilmez isen ey sofi-i salus Bir kalbe sığan var olan eşyalara sığmaz Allahı seversen beni yad etme gönülden Emrah beni sevdi deyu dünyalara sığmaz

Can Feda Sensiz sevdanın adı yok Sensiz hayatın tadı yok Senden başka muradı yok *** Can feda senin uğrunda Başka kim var umurumda Bir aşkım var oda sana Gönlümü verdim alsana Kalpten kalbe candan cana *** Can feda senin uğrunda Başka kim var umurumda Yağmur olsam yağsam sana Güneş olsam doğsam sana Ne haldeyim anlasana

Dut Gibi Sıkılmam ayrılıktan, özlemekten, sevdiğim Sıkılmam yollarını gözlemekten, sevdiğim Vazgeçmem deli gibi sevmekten sevdiğim, sevdiğim *** Sensizlik çıkmazlara yolum demek, sevdiğim Sensizlik ölüm demek, zulüm demek, sevdiğim Mutluluk yine dönüp sana gelmek, sevdiğim, sevdiğim *** Hâlâ sen, sen, sen canım, canım canan karma karışık Hâlâ ben, ben, ben canım, canım sana dut gibi aşık Hâlâ sen, sen, sen canım, canım canan karma karışık Hâlâ ben, ben, ben canım, canım sana dut gibi aşık *** Yorulmam ardın sıra koşturmadan, sevdiğim Yorulmam deryaları çoşturmadan, sevdiğim Durulmam yüreğinde durulmadan, sevdiğim, sevdiğim *** Sensizlik çıkmazlara yolum demek, sevdiğim Sensizlik ölüm demek, zulüm demek, sevdiğim Mutluluk yine dönüp sana gelmek, sevdiğim, sevdiğim *** Hâlâ sen, sen, sen canım, canım canan karma karışık Hâlâ ben, ben, ben canım, canım sana dut gibi aşık Hâlâ sen, sen, sen canım, canım canan karma karışık Hâlâ ben, ben, ben canım, canım sana dut gibi aşık

Gönül Limanı Kim demiş ki senden vazgeçtiğimi Ben sensiz bir tas şu içer miyim Kim demiş ki senden vazgeçtiğimi Ben sensiz bir tas şu içer miyim *** Demir attığım tek gönül limanımsın Deli miyim senden vazgeçer miyim Demir attığım tek gönül limanımsın Deli miyim senden vazgeçer miyim *** Sultan olsam, şah olsam (Nari-nari nari-nari na) Asra padişah olsam (Nari-nari nari-nari na) Dünya servetin bulsam (Nari-nari nari-nari na) Çok severim yine seni (yine seni, yine seni) *** Dünyaları verseler (verseler) Servetleri serseler (serseler) Her şey senin deseler (deseler) Ben isterim yine seni (yine seni, yine seni) *** Ahh ah-aa-ah ah-aa-ah Ahh ah-aa-ah ah-aa-ah Ahh ah-aa-ah ah-aa-ah Ahh ah-aa-ah ah-aa-ah *** Sen benim canımdan öte canımsın Damarımdaki helal kanımsın Sen benim canımdan öte canımsın Damarımdaki helal kanımsın *** Sığındım tek gönül limanımsın Deli miyim senden vazgeçer miyim Sığındım tek gönül limanımsın Deli miyim senden vazgeçer miyim *** Sultan olsam, şah olsam (Nari-nari nari-nari na) Asra padişah olsam (Nari-nari nari-nari na) Dünya servetin bulsam (Nari-nari nari-nari na) Çok severim yine seni (yine seni, yine seni) *** Dünyaları verseler (verseler) Servetleri serseler (serseler) Her şey senin deseler (deseler) Ben isterim yine seni (yine seni, yine seni) *** Sultan olsam, şah olsam (Nari-nari nari-nari na) Asra padişah olsam (Nari-nari nari-nari na) Dünya servetin bulsam (Nari-nari nari-nari na) Çok severim yine seni (yine seni, yine seni)

Güle Güle Bebeğim Vurdun başım taşlara Kaç yıl koynumda piştin Zoru görünce masken düştü Hemen nasıl değiştin *** Selamım olmaz sana Bir daha dönme bana Benim sevgim karşılıksız Kıymet bilen insana *** Güle güle bebeğim Güle güle bebeğim Endamını göreyim *** Güle güle bebeğim Güle güle bebeğim Yokluğunu seveyim *** Eden bulur mutlaka Basarsın elbet faka Zamanı çoktan geçmiş olur Ödersin nafaka

Kızma Birader Dünya derin dipsiz kuyu Sıktıkça çıkıyor suyu *** Her güzelin var bir huyu Yorganı yakma bu yüzden Ne gelir ki elimizden Altı kalsın üstü bizden *** Şştt öfkelenme kızma bilader Kendini boşuna üzme bilader Çok kaçırma sızma bilader Neye kızarsan o seni deli eder *** Ayarını bozmuş dünya İçten içe kızmış dünya Yoldan çıkmış azmış dünya

Lemide Aya bak nece gider Ay dolanır, gece gider İki kaşın arası Bir yol var Hacc'a gider *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Aya bak, yıldıza bak Suya giden kıza bak Kız Allah'ın seversen Dön de bir yol bize bak *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Ay akşamdan geridir Buralar merdan yeridir Kalkın gidin evliler Buralar ihvan yeridir *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim

Sevdim Ya Sevdim ya Sevmesen de sevdiğimi bilmesen de Sevdim ya Gelmesen de, şu halimi, görmesen de *** Zaten hep böyledir Sevgi hep söyletir Leylaya suya giden Mecnunlar susuz gelir *** Koşturdum ardından Hoşnutum derdinden Şikayet etmedim bunca yıl halimden *** Mutluyum adam gibi sevdim seni sevdim seni Dünyaya demir atmam alacağım senden beni *** giderken yanıma alacağım aşkımı Bırakıp, geriye aşkımdan kalanımı *** Üzülme Üzülsem de deryalarda çözülsem de Üzülme Halı gibi yollarında ezilsem de

Taze Taze Her şey güzelmiş hepsi özelmiş Allah yaratırken sanki özenmiş Dünyada her şeyi ona vermiş Nede havalı nede çok bilmiş *** Taze taze yeni çıktı bu sevdalar Onlar melek yüzlü şeytanlar Çıtır çıtır yeni çıktı bu dalgalar Onlar melek yüzlü şeytanlar *** Nazlı mı nazlı el bebekmiş İstediğinde gelecekmiş Keyfi gelince keyfe kedermiş Bilmem bu kaçıncı sefermiş

Tıpış Tıpış Ne çok ettin ne çok ettin Seni seven bana çok ettin Taşırdın bardağı sonunda Bi çuval inciri yok ettin *** Tıpış tıpış gelsen kapıma Şiirler yazsan adıma Doymadım desen tadıma Affeder miyim seni *** Göremedin göremedin Hem baktın hem göremedin Seni seven bu gönülle Bi aşkı sürdüremedin