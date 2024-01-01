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7/24 Dinle Gönül Limanı

Gönül Limanı Şarkı Sözleri

Yonca Evcimik Gönül Limanı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Evcimik Gönül Limanı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Limanı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

Gönül Limanı

  • 7/24

  • Bir Dadaş

  • Bizim Esrarımız

  • Can Feda

  • Dut Gibi

  • Gönül Limanı

  • Güle Güle Bebeğim

  • Kızma Birader

  • Lemide

  • Sevdim Ya

  • Taze Taze

  • Tıpış Tıpış

  • Yandım

  • B1r

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