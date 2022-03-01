8.15 Vapuru Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
8.15 Vapuru
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Okai yamaşita kombambama kombamba
Okai yamaşita kombambama kombamba
Okai yamaşita kombambama kombamba
***
Okai yamaşita kombambama kombamba
Okai yamaşita kombambama kombamba
Okai yamaşita kombambama kombamba
***
Bu sabah 8:15 vapurunda
Onu gördüm karşımda
Dizlerimi titretti
Aşık oldum galiba
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Nerden çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
***
Ah bir baksa uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere destan olsa bu sevda
Aşık oldum galiba
***
Ah bir baksa uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere dolansa destan olsa bu sevda
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Nerden çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Nerden çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
***
Ah bir baksa uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere destan olsa bu sevda
Aşık oldum galiba
**
Ah bir baksa uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere dolansa destan olsa bu sevda
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Nerden çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
***
Ah bir baksa, ha