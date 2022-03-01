Yonca Evcimik

Okai yamaşita kombambama kombamba Okai yamaşita kombambama kombamba Okai yamaşita kombambama kombamba *** Okai yamaşita kombambama kombamba Okai yamaşita kombambama kombamba Okai yamaşita kombambama kombamba *** Bu sabah 8:15 vapurunda Onu gördüm karşımda Dizlerimi titretti Aşık oldum galiba *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Nerden çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi *** Ah bir baksa uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere destan olsa bu sevda Aşık oldum galiba *** Ah bir baksa uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere dolansa destan olsa bu sevda *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Nerden çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Nerden çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi *** Ah bir baksa uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere destan olsa bu sevda Aşık oldum galiba ** Ah bir baksa uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere dolansa destan olsa bu sevda *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Nerden çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi *** Ah bir baksa, ha