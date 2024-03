Yonca Evcimik

Adın Dün Razıyım kanasın kalbim Bölünsün bin parçaya Cesaretin var mı? Kaderini bensiz baştan yazmaya *** Kal desen ne fark eder İçimde güller soldu benim Sızladı ince ince yüreğim Bu sefer tamir ettim *** Kal desen ne fark eder İçimde güller soldu benim Sızladı ince ince yüreğim Bu sefer tamir ettim *** Yinede sağ ol Düşe kalka büyüdü ruhum aşkın peşimde Yinede sağ ol Kırıla döküle daha güçlü sıra sende *** Senin adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Kal desen ne fark eder İçimde güller soldu benim Sızladı ince ince yüreğim Bu sefer tamir ettim *** Yollardan yıllardan geçtik Unutmak olay değilmiş öldüm Bir ses bir nefes uzaktayım zaten Sesini duydum da döndüm *** İnadın çözülür mü Affet hatalıyım Bilirim teninde saklıyım Sende bensiz dayanamaz kanarsın Farkındayım *** Razıyım kanasın kalbim Bölünsün bin parçaya Cesaretin var mı Kaderini bensiz baştan yazmaya *** Senin adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Senin adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli

7/24 Ama yine haklıyım, farklıyım Uğraştım görüyorsun Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim *** Vallahi beceririm sandım Alınma, kişisel değil bu tavrım Rahatsız biraz aklım Gel gör ki Yararsız buna aşkın *** Ama yine haklıyım, farklıyım Uğraştım görüyorsun Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim *** Vallahi beceririm sandım Alınma, kişisel değil bu tavrım Rahatsız biraz aklım Gel gör ki Yararsız buna aşkın *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Ama yine haklıyım, farklıyım Uğraştım görüyorsun Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim *** Vallahi beceririm sandım Alınma, kişisel değil bu tavrım Rahatsız biraz aklım Gel gör ki Yararsız buna aşkın *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24

Aşk Büyük Yalan Hataydı, inanamıyorum Beni affet, anlat *** Ne güzel başladı her şey Gezdik, tozduk beraber Sevildik, sevdik, seviştik İçtik, büyük eğlendik *** Hayaller kurduk ikimize Hayırlı olucaktı hepimize Ama sen içine ettin Sıradan olmayı seçtin *** Hataydı, biliyorum büyük aşkım Bir gecelikti, anlamı yok, beni affet Bi' tanemsin, her şeyimsin Sen başıma gelen en güzel şeysin (şeysin) Hep yalan dolan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan *** Belki affedersin diye, gitar *** Ayrılmak mı? *** Ne güzel başladı her şey Gezdik, tozduk beraber Sevildik, sevdik, seviştik İçtik (özledim), büyük eğlendik *** Hayaller kurduk ikimize Hayırlı olucaktı hepimize Ama sen içine ettin Sıradan olmayı seçtin (pişmanım) *** Hataydı, biliyorum büyük aşkım Bir gecelikti, anlamı yok, beni affet Bi' tanemsin, her şeyimsin Sen başıma gelen en güzel şeysin (şeysin) Hep yalan dolan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu *** Hep yalan dolan, yalan dolan Hep yalan dolan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan (Büyük yalan) belki de haklısın *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu (ayrıldık), büyük yalan (dünya duysun) Belki de haklısın *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan *** Ayrıldık, dünya duysun Ayrıldık

Sallayalım Dünyayı Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Dans et, içindeki ışığı keşfet Sen de doğru yolu bulursun elbet Unutma her şey aşk için Gerisi hikâye, artık vazgeç *** Şimdi anın tadını çıkar İnan ki çok kısa bu hayat Vardır yanında sevgilin elbet Durma, ona aşkını ilan et *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Dans et, içindeki ışığı keşfet Sen de doğru yolu bulursun elbet Unutma her şey aşk için Gerisi hikâye, artık vazgeç *** Şimdi anın tadını çıkar İnan ki çok kısa bu hayat Vardır yanında sevgilin elbet Durma, ona aşkını ilan et *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Şıkır şıkır sallayalım kalçayı *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Şıkır şıkır sallayalım kalçayı *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Haydi sallayalım dünyayı