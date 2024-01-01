Yonca Evcimik

-
Razıyım kanasın kalbim
Bölünsün bin parçaya
Cesaretin var mı?
Kaderini bensiz baştan yazmaya
***
Kal desen ne fark eder
İçimde güller soldu benim
Sızladı ince ince yüreğim
Bu sefer tamir ettim
***
Kal desen ne fark eder
İçimde güller soldu benim
Sızladı ince ince yüreğim
Bu sefer tamir ettim
***
Yinede sağ ol
Düşe kalka büyüdü ruhum aşkın peşimde
Yinede sağ ol
Kırıla döküle daha güçlü sıra sende
***
Senin adın dün yarına kalmadın
Hangi ayrılık merhametli
Geriye dönüp bulamadığın gün
Sorarım sana hangi aşk adaletli
***
Adın dün yarına kalmadın
Hangi ayrılık merhametli
Geriye dönüp bulamadığın gün
Sorarım sana hangi aşk adaletli
***
Kal desen ne fark eder
İçimde güller soldu benim
Sızladı ince ince yüreğim
Bu sefer tamir ettim
***
Yollardan yıllardan geçtik
Unutmak olay değilmiş öldüm
Bir ses bir nefes uzaktayım zaten
Sesini duydum da döndüm
***
İnadın çözülür mü
Affet hatalıyım
Bilirim teninde saklıyım
Sende bensiz dayanamaz kanarsın
Farkındayım
***
Razıyım kanasın kalbim
Bölünsün bin parçaya
Cesaretin var mı
Kaderini bensiz baştan yazmaya
***
Senin adın dün yarına kalmadın
Hangi ayrılık merhametli
Geriye dönüp bulamadığın gün
Sorarım sana hangi aşk adaletli
***
Adın dün yarına kalmadın
Hangi ayrılık merhametli
Geriye dönüp bulamadığın gün
Sorarım sana hangi aşk adaletli
***
Senin adın dün yarına kalmadın
Hangi ayrılık merhametli
Geriye dönüp bulamadığın gün
Sorarım sana hangi aşk adaletli
***
Adın dün yarına kalmadın
Hangi ayrılık merhametli
Geriye dönüp bulamadığın gün
Sorarım sana hangi aşk adaletli
-
Ama yine haklıyım, farklıyım
Uğraştım görüyorsun
Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun
Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim
Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim
***
Vallahi beceririm sandım
Alınma, kişisel değil bu tavrım
Rahatsız biraz aklım
Gel gör ki
Yararsız buna aşkın
***
Ama yine haklıyım, farklıyım
Uğraştım görüyorsun
Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun
Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim
Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim
***
Vallahi beceririm sandım
Alınma, kişisel değil bu tavrım
Rahatsız biraz aklım
Gel gör ki
Yararsız buna aşkın
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Ama yine haklıyım, farklıyım
Uğraştım görüyorsun
Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun
Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim
Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim
***
Vallahi beceririm sandım
Alınma, kişisel değil bu tavrım
Rahatsız biraz aklım
Gel gör ki
Yararsız buna aşkın
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
-
Hataydı, inanamıyorum
Beni affet, anlat
***
Ne güzel başladı her şey
Gezdik, tozduk beraber
Sevildik, sevdik, seviştik
İçtik, büyük eğlendik
***
Hayaller kurduk ikimize
Hayırlı olucaktı hepimize
Ama sen içine ettin
Sıradan olmayı seçtin
***
Hataydı, biliyorum büyük aşkım
Bir gecelikti, anlamı yok, beni affet
Bi' tanemsin, her şeyimsin
Sen başıma gelen en güzel şeysin (şeysin)
Hep yalan dolan
***
Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın)
Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır)
Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık)
Yalan oldu, büyük yalan
***
Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın)
Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır)
Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık)
Yalan oldu, büyük yalan
***
Belki affedersin diye, gitar
***
Ayrılmak mı?
***
Ne güzel başladı her şey
Gezdik, tozduk beraber
Sevildik, sevdik, seviştik
İçtik (özledim), büyük eğlendik
***
Hayaller kurduk ikimize
Hayırlı olucaktı hepimize
Ama sen içine ettin
Sıradan olmayı seçtin (pişmanım)
***
Hataydı, biliyorum büyük aşkım
Bir gecelikti, anlamı yok, beni affet
Bi' tanemsin, her şeyimsin
Sen başıma gelen en güzel şeysin (şeysin)
Hep yalan dolan
***
Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın)
Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır)
Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık)
Yalan oldu, büyük yalan
***
Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın)
Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır)
Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık)
Yalan oldu
***
Hep yalan dolan, yalan dolan
Hep yalan dolan
***
Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın)
Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır)
Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık)
Yalan oldu, büyük yalan
(Büyük yalan) belki de haklısın
***
Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın)
Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır)
Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık)
Yalan oldu (ayrıldık), büyük yalan (dünya duysun)
Belki de haklısın
***
Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın)
Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır)
Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık)
Yalan oldu, büyük yalan
***
Ayrıldık, dünya duysun
Ayrıldık
-
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Dans et, içindeki ışığı keşfet
Sen de doğru yolu bulursun elbet
Unutma her şey aşk için
Gerisi hikâye, artık vazgeç
***
Şimdi anın tadını çıkar
İnan ki çok kısa bu hayat
Vardır yanında sevgilin elbet
Durma, ona aşkını ilan et
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Aşığım sana
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Aşığım sana
***
Seni seviyorum
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Dans et, içindeki ışığı keşfet
Sen de doğru yolu bulursun elbet
Unutma her şey aşk için
Gerisi hikâye, artık vazgeç
***
Şimdi anın tadını çıkar
İnan ki çok kısa bu hayat
Vardır yanında sevgilin elbet
Durma, ona aşkını ilan et
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Aşığım sana
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Aşığım sana
***
Seni seviyorum
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Haydi sallayalım dünyayı
-
Ama yine haklıyım, farklıyım
Uğraştım görüyorsun
Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun
Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim
Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim
***
Vallahi beceririm sandım
Alınma, kişisel değil bu tavrım
Rahatsız biraz aklım
Gel gör ki
Yararsız buna aşkın
***
Ama yine haklıyım, farklıyım
Uğraştım görüyorsun
Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun
Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim
Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim
***
Vallahi beceririm sandım
Alınma, kişisel değil bu tavrım
Rahatsız biraz aklım
Gel gör ki
Yararsız buna aşkın
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Ama yine haklıyım, farklıyım
Uğraştım görüyorsun
Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun
Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim
Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim
***
Vallahi beceririm sandım
Alınma, kişisel değil bu tavrım
Rahatsız biraz aklım
Gel gör ki
Yararsız buna aşkın
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24
***
Kaç, kurtul hadi vakit varken
Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört
Aşka ne zaman açıksın dersen
O 7 24